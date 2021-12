Na male zaslone bo kmalu prišla že peta sezona zelo priljubljene oddaje Delovna akcija. Ekipa že zavzeto in zagreto zbira prijave in komaj čaka, da bo znova pričarala nasmehe ljudem, ki so se znašli v stiski. Veliko družin je Ani ostalo s spominu, v pretekli sezoni pa se je je najbolj dotaknila zgodba družine Zajfrid.