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Andrea Bocelli z Jennifer Hudson v naslovni skladbi filma o bratih Maserati

Rim, 17. 09. 2026 13.48 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
E.K. STA
Andrea Bocelli in Jennifer Hudson

Italijanski tenorist Andrea Bocelli sodeluje pri mednarodnem filmskem projektu o zgodovini bratov Maserati. Skupaj z ameriško pevko Jennifer Hudson bo zapel naslovno skladbo One Right Here biografskega filma Maserati - The Brothers. Film naj bi v kinematografe prišel februarja 2027.

Skladbo je napisala umetnica Diane Warren, ki spada med najbolj znane avtorice ameriške pop glasbe in je napisala tudi številne filmske skladbe, je poročala avstrijska tiskovna agencija APA. Režiser je z oskarjem nagrajeni Bobby Moresco, ki je zlati kipec prejel za scenarij filma Usodna nesreča.

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Mednarodna produkcija ima tudi zvezdniško igralsko zasedbo. Med glavnimi igralci sta oskarjevca Anthony Hopkins in Al Pacino ter nominiranec za oskarja Andy Garcia. Poleg njih še Jessica Alba, italijanska igralca Michele Morrone in Salvatore Esposito. Producent filma je Italijan Andrea Iervolino.

Igralska zasedba prihajajočega filma
Igralska zasedba prihajajočega filma
FOTO: Profimedia

Film Maserati - The Brothers pripoveduje zgodbo italijanskih bratov Alfierija, Ettoreja in Ernesta Maseratija, ki so v Bologni položili temelje za kasnejšo legendarno avtomobilsko znamko. Začelo se je v majhni delavnici, v kateri so bratje z omejenimi sredstvi delali na vozilih in motorjih ter želeli uresničiti svojo vizijo avtomobilskih dirk. Film prikazuje njihovo pot, polno finančnih težav, tehničnih izzivov in tveganj pri spopadih z že uveljavljenimi silami takratnega avtomobilskega sveta.

Film je osredinjen na družinsko povezanost in vzpon bratov Maserati v času, ko sta avtomobilizem in dirke še zaznamovala pionirski duh in tehnična eksperimentiranja. Zgodba opisuje njihovo pot od skromnih začetkov do razvoja mednarodne kultne blagovne znamke.

Razlagalnik

Diane Warren je ena najuspešnejših in najbolj plodovitih ameriških tekstopisk v zgodovini popularne glasbe. Znana je po svojem izjemnem talentu za pisanje čustvenih balad, ki so postale svetovne uspešnice. Sodelovala je s številnimi glasbenimi legendami, kot so Celine Dion, Cher in Whitney Houston. Njena dela so pogosto osrednji del filmskih zvočnih zapisov, za kar je bila večkrat nominirana za prestižno nagrado oskar za najboljšo izvirno pesem.

Bologna in širša regija Emilija-Romaninja, v kateri se nahaja, veljata za srce italijanske avtomobilske industrije, pogosto imenovano 'dolina motorjev'. To območje je rojstni kraj številnih ikoničnih luksuznih in športnih znamk, kot so Ferrari, Lamborghini in Maserati. Zgodovinsko gledano je ta regija združevala bogato tradicijo strojništva, inovativno obrtništvo in strast do dirkanja, kar je omogočilo razvoj vrhunskih avtomobilskih tehnologij, ki so zaznamovale 20. stoletje.

Biografski film ali 'biopic' (okrajšava za biografsko sliko) je filmski žanr, ki temelji na resničnem življenju znane osebnosti ali pomembnih zgodovinskih dogodkih. Cilj takšnih filmov je prikazati življenjsko pot, osebne izzive, dosežke in vpliv določenih posameznikov na družbo. Čeprav se ti filmi naslanjajo na dejstva, si scenaristi pogosto vzamejo določeno mero umetniške svobode, da bi zgodbo naredili bolj dramatično in privlačno za filmsko občinstvo.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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Andrea Bocelli Jennifer Hudson Maserati film One Right Here

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