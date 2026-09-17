Andrea Bocelli z Jennifer Hudson v naslovni skladbi filma o bratih Maserati

Skladbo je napisala umetnica Diane Warren , ki spada med najbolj znane avtorice ameriške pop glasbe in je napisala tudi številne filmske skladbe, je poročala avstrijska tiskovna agencija APA . Režiser je z oskarjem nagrajeni Bobby Moresco , ki je zlati kipec prejel za scenarij filma Usodna nesreča .

Mednarodna produkcija ima tudi zvezdniško igralsko zasedbo. Med glavnimi igralci sta oskarjevca Anthony Hopkins in Al Pacino ter nominiranec za oskarja Andy Garcia . Poleg njih še Jessica Alba , italijanska igralca Michele Morrone in Salvatore Esposito . Producent filma je Italijan Andrea Iervolino .

Film Maserati - The Brothers pripoveduje zgodbo italijanskih bratov Alfierija, Ettoreja in Ernesta Maseratija, ki so v Bologni položili temelje za kasnejšo legendarno avtomobilsko znamko. Začelo se je v majhni delavnici, v kateri so bratje z omejenimi sredstvi delali na vozilih in motorjih ter želeli uresničiti svojo vizijo avtomobilskih dirk. Film prikazuje njihovo pot, polno finančnih težav, tehničnih izzivov in tveganj pri spopadih z že uveljavljenimi silami takratnega avtomobilskega sveta.

Film je osredinjen na družinsko povezanost in vzpon bratov Maserati v času, ko sta avtomobilizem in dirke še zaznamovala pionirski duh in tehnična eksperimentiranja. Zgodba opisuje njihovo pot od skromnih začetkov do razvoja mednarodne kultne blagovne znamke.