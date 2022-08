Andrew Garfield se je zaradi vloge odpovedal spolnim odnosom in hrani

Igralec Andrew Garfield, ki ga najbolj poznamo po vlogi Petra Parkerja v filmu Neverjetni Spiderman, je razkril, da se je za vlogo jezuitskega duhovnika iz 17. stoletja, ki ga je upodobil v filmu Tišina leta 2016, vzdržal tako hrane kot tudi spolnih odnosov. Želel se je namreč čim bolje poistovetiti s svojim likom, zato se je odločil za poseben način življenja in posebno tehniko igranja.

Andrew se na svoje vloge temeljito pripravi in tako je bilo tudi pri snemanju filma Tišina. "Vsak dan sem izvajal kup duhovnih praks, ustvaril sem nove obrede, šest mesecev sem bil v celibatu in veliko sem se postil," je v podcastu WTF z Marcom Maronom dejal Garfield. "Bilo je zelo kul. Imel sem nekaj precej divjih izkušenj, ko sem se takrat izstradal seksa in hrane," je nadaljeval.

icon-expand Andrew Garfield se je na vlogo duhovnika v filmu Tišina pripravljal na prav poseben način. FOTO: Profimedia

Prav tako je pred snemanjem igralec eno leto študiral pri jezuitskem pisatelju očetu Jamesu Martinu, o katerem je govoril kot o svojem prijatelju in duhovnem vodji. To mu je pomagalo pri raziskovanju katolištva, James pa ga je vodil tudi skozi vrsto duhovnih vaj, da se je pripravil na vlogo v zgodovinski drami Martina Scorseseja. Ameriški igralec je še dejal, da sta se z Martinom obrnila na iste rituale, ki jim je sledil Konstantin Stanislavski, da bi prišel do metode igranja, ki jo je Stanislavski oblikoval pred več kot 100 leti.

icon-expand Igralec se je nedavno odločil, da si bo za nekaj časa vzel odmor od igranja. FOTO: Profimedia