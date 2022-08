Andrew Garfield zagovarja zabrisovanje mej med igro in resničnim življenjem

Andrew Garfield, ki se je pred kratkim zaradi vloge odpovedal spolnim odnosom in hrani, je spregovoril o posebni tehniki igranja, ki prestopi mejo med igro in resničnim življenjem. V zadnjih nekaj letih so se te tehnike lotili mnogi zvezdniki, med njimi tudi Brian Cox ter Mads Mikkelsen, a so naleteli na mnoge kritike, saj je bilo njihovim soigralcem med snemanjem zaradi tega neprijetno. Tudi Lady Gaga, Benedict Cumberbatch in Jared Leto so se pojavili v centru te debate.

Garfield je v podkastu WTF with Marc Maron povedal, da je mnenja, da ti igralci to tehniko uporabljajo na napačen način. "Ne gre se za to, da si do vseh na snemanju nesramen," je povedal. "Gre se samo za to, da živiš življenje pod nekaterimi namišljenimi smernicami, med tem pa ostaneš prijazen do ljudi okoli sebe, ostaneš normalen človek in lahko odnehaš, če moraš, v tem pa ostaneš zato, ker si želiš ostati." je povedal igralec. "Moti me to, da to razumejo narobe. In moti me ta ideja, da je ta tehnika brez veze. Ne, mislim, da ne veš, kaj je ta tehnika, če praviš, da je brez vezna. Ali pa si delal z nekom, ki pravi, da jo uporablja, pa je v resnici sploh ne."