Andrew Lloyd Webber o filmu Mačke: Celotna stvar je bila neumna

"Težava s tem filmom je zagotovo ta, da se je režiser Tom Hooper odločil, da v nastanek filma ne želi vplesti nikogar, ki je sodeloval pri prvotni verziji," je skladatelj Andrew Lloyd Webber razložil v nedavnem intervjuju. Pri opisovanju stvaritve ni bil ravno zadržan: "Celotna stvar je bila neumna!" Film Mačke , ki je v kinematografe prišel lanskega decembra, je takoj pričel zbirati negativne kritike in je bil predmet neštetih šal ter posmehovanj že, odkar je javnost dosegel napovednik bizarnih hibridov mačk ter ljudi. Čeprav je bila zasedba zvezdniška, saj so jo sestavljali Taylor Swift, Judi Dench, Idris Elba, Jennifer Hudson, James Corden, Rebel Wilson in drugi, je Universal studiem prinesel gromozansko izgubo v višini približno 100 milijonov evrov.

Mačke so prejele tudi nekaj zlatih malin, ki vsako leto 'nagradijo' najslabše dosežke filmske industrije. Postale so najslabši film, James Corden in Rebel Wilson sta prejela nagrado za najslabša stranska igralca, Mačkam pa so podelili tudi nagrado za najslabši scenarij in režiserja. Corden je v enem od intervjujev priznal, da filma ni gledal, je pa slišal, da je izredno slab.