Angelina Jolie bo upodobila ikonično Mario Callas

Čilski filmski ustvarjalec se je zahvalil tudi za "čudovit scenarij" Stevena Knighta , delo celotne igralske zasedbe in ekipe, še posebej pa za "briljantno delo in izredne priprave" glavne igralke, da utelesi ameriško sopranistko grškega rodu, ki je v svoji karieri lirične sopranistke nastopala v velikih opernih vlogah.

Garderoba Angeline Jolie v filmu bo "temeljila na izvirnih kostumih" Callas, vendar se bo odrekla novim oblačilom iz živalske kože. Kot so še pojasnili v izjavi, so se ob produkciji posvetovali z različnimi združenji za zaščito živali, vključno z organizacijo PETA, o uporabi vintage oblačil iz krzna, ki ga bodo uporabili zahvaljujoč zbirki Massima Cantinija Parrinija . Pri tem so se zavestno odločili, da ne bodo uporabljali ali kupili novih oblačil.

V filmu bodo nastopili tudi italijanski igralci Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher in Valeria Golino , turški igralec Haluk Bilginer in avstralski igralec Kodi Smit-McPhee .

Eden od producentov filma, italijanski The Apartment, je objavil prvi fotografiji igralke v tej vlogi. Na eni je Jolie med zavesami, na drugi pa kot La Divina, kot so poimenovali Callas, naličena in okrašena v krzno. Film bodo snemali v Parizu, Grčiji, Budimpešti in Milanu.