Angelina Jolie bo znova sedla na režijski stolček

Don McCullin je eden najbolj znanih sodobnih fotoreporterjev, ki so v svoj objektiv ujeli podobe vojne, konfliktov in revščine. Rodil se je v Londonu, med sueško vojno je delal kot pomočnik fotografa, svojo prvo fotografijo tolpe v severnem Londonu pa je prodal britanskemu časniku The Observer leta 1959. Med letoma 1966 in 1984 je za Sunday Times Magazine delal kot dopisnik iz tujine. Pohvalo je požel s pokrivanjem dogajanja v Vietnamu in Severni Irski.

"Počaščena sem, da imam priložnost prenesti McCullinovo življenje na platno,"je dejala Angelina Jolie. "Pritegnila me je edinstvena kombinacija neustrašnosti in človečnosti–njegova neomajna predanost spremljanju resničnosti vojne ter sočutje in spoštovanje do tistih, ki trpijo za njenimi posledicami," je dodala.

Režiserka želi po navedbah britanskega The Guardiana posneti film, ki bo tako brezkompromisen kot McCullinovo fotografiranje in bo pripovedoval o izjemnih ljudeh in dogodkih, ki jim je bil priča, ter o vzponu in padcu edinstvenega novinarskega obdobja. Producenta filma bostaWorking Title Films in Hardyjevo podjetje Hardy Son & Baker.

Večina filmov, ki jih je režirala Angeline Jolie, se ukvarja s konflikti sodobnega časa. Leta 2011 je kot režiserka debitirala s filmom V deželi krvi in medu, ki skozi dogajanje med vojno v Bosni pripoveduje zgodbo o Danijelu in Ajli, srbskem policistu in muslimanski umetnici. Njen film Neuklonljiv iz leta 2014 pa je posnet po spominih olimpijskega športnika Louisa Zamperinija, ki so ga med drugo svetovno vojno ujeli Japonci.