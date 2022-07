Angelina Jolie in hčerka Shiloh plesali na koncertu Maneskin

Igralko Angelino Jolie so ujeli objektivi, ko je ta vikend zaplesala na rock koncertu s svojo 16-letno hčerko Shiloh Jolie-Pitt . Obiskali sta koncert rockerske skupine Maneskin v Rimu, v Italiji. V videu, objavljenem na Twitterju, lahko vidimo mamo in hči, ki uživata v dinamični glasbi v Circo Massimo.

Poleg Shiloh imata z Bradom še pet otrok: 20-letnega Maddoxa, 18-letnega Paxa, 16-letno Zaharo in 13-letna dvojčka Knox in Vivienne. Angelina je nedavno spregovorila o težavah starševstva med pandemijo in priznala, da ni bila pripravljena na izzive starševstva v času COVID-19. Zdi se mi, da nimam veščin za to, da bi bila gospodinja," je povedala v intervjuju. Uspeva mi, ker mi otroci veliko pomagajo, ko meni gospodinjenje ne gre. Rada jih imam, smo ekipa."