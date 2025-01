Angelina Jolie po uradni ločitvi: Za mano je dolga bitka

Igralka Angelina Jolie je med intervjujem ob prihodu novega filma Maria , v katerem prevzame glavno vlogo operne pevke Marie Callas , naslovila tudi svoje počutje zadnjih dni, odkar je v javnost prišla novica, da sta z Bradom Pittom ločena tudi uradno. 49-letna zvezdnica je povedala, da ji je osemletna sodna bitka z zdaj nekdanjim soprogom vzela ogromno energije, jo izčrpala in pridušila njeno svetlobo. "Kot vsak umetnik ali umetnica sem šla tudi sama skozi različne stvari v življenju. Seveda se sprašujem, koliko sebe sem na tej poti izgubila, kdo sem sedaj, kaj nosim v sebi in predvsem ali je svetloba, ki jo oddajam svetu, zdaj manj svetla, pridušena. Lahko sploh še kaj ponudim drugim in ali se pravzaprav poznam?"

Brad in Angelina sta se spoznala in zaljubila leta 2005 med snemanjem filma Gospod in gospa Smith, skupaj imata šest otrok: 23-letnega Maddoxa, 21-letnega Paxa, 19-letno Zaharo, 18-letno Shiloh in 16-letna dvojčka Knoxa in Vivienne. Prav otroci naj bi svojo mamo v času sodne obravnave spodbujali, naj se postavi zase. "Joliejeva se zelo trudi, da bi po tem temnem obdobju zanjo in njene otroke zopet žarela in oddajala pozitivno energijo," je razkril bližnji vir. "Otroci so odrasli in sprevideli so, da imajo nekateri ljudje tolikšno moč in privilegije, da njihov glas ni pomemben."

Da njihova bolečine ne šteje. Kot se zdi, je vseh njunih šest otrok stopilo na materino stran, saj so se v večini odpovedali očetovemu priimku in so v javnosti opaženi le v družbi igralke. Vir je še dodal: "Najbolj so si želeli, da bi Angelina spregovorila o preteklih letih, se branila in povedala svojo plat zgodbe."