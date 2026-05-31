Film/TV

Animafest Zagreb s Slovenijo kot državo v fokusu

Zagreb, 31. 05. 2026 12.18 pred 59 minutami 3 min branja 1

Avtor:
E.M. STA
Ilustracija Mikija Mustra za Smučarsko zvezo Slovenije

Mednarodni festival animiranega filma Animafest Zagreb, ki se začenja 8. junija, bo letos posebno pozornost namenil Sloveniji kot državi v fokusu. Skupno bodo na festivalu prikazali več sto filmov, obiskovalci pa bodo prvič lahko preizkusili tudi vizualno zanimive videoigre.

Animafest Zagreb bo med 8. in 13. junijem potekal na več lokacijah v hrvaški prestolnici. Organizatorji so prejeli prek 2100 prijav iz 95 držav, skupno pa bo na ogled več kot 300 filmov, od tega 38 svetovnih premier. Udeležilo se ga bo več kot 300 tujih gostov. Država v fokusu je letos Slovenija, program pa je pripravil ustanovitelj Animateke in kurator Slovenske kinoteke Igor Prassel.

Slovenci so zaradi povezav z nekdanjo Češkoslovaško od 50. let prejšnjega stoletja dediči močne tradicije lutkovnega filma. Ta je vidna v delih Saše Dobrile, Dušana Kastelica, Leona Vidmarja in Špele Čadež, ki bodo predstavljeni v prvem segmentu programa Slovenija v fokusu. V tem sklopu bodo na ogled tudi animirani filmi legendarnega Mikija Mustra, Črta Škodlarja, Konija Steinbacherja in Grege Mastnaka.

Drugi segment zaznamuje prelomni celovečerni film Zvonka Čoha Socializacija bika?, tretji pa je posvečen sodobni sceni z raznolikimi tehnikami in avtorskimi pristopi, ki jo predstavljajo Leo Černic, Lea Vučko, Zarja Menart, Miha Reja, Špela Čadež in drugi.

Četrti in peti segment sta v celoti posvečena otroškemu filmu, pri katerem Slovenci že leta dosegajo izjemne rezultate, z že uveljavljenimi imeni, kot so Timon Leder, Grega Mastnak in Kolja Saksida. Njegova serija Koyaa in nagajivi predmeti je priljubljena tudi na Hrvaškem, zato ji je namenjen poseben program, ki ga bodo poleg Kinoteke prikazali tudi v mestnih kulturnih centrih v okviru programa Animafest v vašem kvartu.

Osrednji tematski program festivala bo letos posvečen glasbi kot enemu ključnih elementov animiranega filma – od klasičnih partitur in jazza do muzikalov ter eksperimentalnih oblik vizualne glasbe. V tekmovalnem programu kratkega filma sodeluje 37 filmov. Številni med njimi so bili prikazani na uglednih festivalih ali nagrajeni z oskarjem in cezarjem, med avtorji pa so tako veterani kot debitanti.

V tekmovalnem programu dolgometražnega filma bo na ogled osem filmov. Med njimi je novi anime režiserja Gora Taniguchija Samurai Ballerina – L'etoile de Paris en Fleur, ki ga bo avtor osebno predstavil na prvi projekciji zunaj Japonske. Predstavili bodo tudi svetovno premiero filma Son of a Bitch brazilskega avtorja Otta Guerre ter nagrajeni družinski znanstvenofantastični film Dandelion's Odyssey režiserke Momoko Seto.

Posebnost letošnjega festivala je nova pobuda Animation x Gamedev Lab Zagreb, ki bo povezovala animacijo in videoigre. Obiskovalci bodo lahko preizkusili več videoiger, ki se bodo potegovale za nagrado za najboljšo umetniško podobo videoigre.

Retrospektivni program Mojstri animacije bo posvečen britanski umetnici Joanni Quinn, letošnji prejemnici nagrade za življenjsko delo Animafesta. Predstavili bodo 15 njenih filmov, imela pa bo tudi mojstrski tečaj in razstavo v galeriji Kranjčar.

Animafest bo potekal v kinu SC, Kinu Kinoteka, Muzeju sodobne umetnosti in na drugih zagrebških lokacijah. Gostoval bo tudi na glasbenem festivalu Inmusic konec junija, del programa pa bodo prikazali še v nekaterih drugih hrvaških mestih – Splitu, Karlovcu in na Reki.

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Rožle Patriot
31. 05. 2026 12.55
Lea Vučko - To ni naključje z Vučkom ???
bibaleze
