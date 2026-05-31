Animafest Zagreb s Slovenijo kot državo v fokusu

Animafest Zagreb bo med 8. in 13. junijem potekal na več lokacijah v hrvaški prestolnici. Organizatorji so prejeli prek 2100 prijav iz 95 držav, skupno pa bo na ogled več kot 300 filmov, od tega 38 svetovnih premier. Udeležilo se ga bo več kot 300 tujih gostov. Država v fokusu je letos Slovenija, program pa je pripravil ustanovitelj Animateke in kurator Slovenske kinoteke Igor Prassel.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Slovenci so zaradi povezav z nekdanjo Češkoslovaško od 50. let prejšnjega stoletja dediči močne tradicije lutkovnega filma. Ta je vidna v delih Saše Dobrile, Dušana Kastelica, Leona Vidmarja in Špele Čadež, ki bodo predstavljeni v prvem segmentu programa Slovenija v fokusu. V tem sklopu bodo na ogled tudi animirani filmi legendarnega Mikija Mustra, Črta Škodlarja, Konija Steinbacherja in Grege Mastnaka. Drugi segment zaznamuje prelomni celovečerni film Zvonka Čoha Socializacija bika?, tretji pa je posvečen sodobni sceni z raznolikimi tehnikami in avtorskimi pristopi, ki jo predstavljajo Leo Černic, Lea Vučko, Zarja Menart, Miha Reja, Špela Čadež in drugi. Četrti in peti segment sta v celoti posvečena otroškemu filmu, pri katerem Slovenci že leta dosegajo izjemne rezultate, z že uveljavljenimi imeni, kot so Timon Leder, Grega Mastnak in Kolja Saksida. Njegova serija Koyaa in nagajivi predmeti je priljubljena tudi na Hrvaškem, zato ji je namenjen poseben program, ki ga bodo poleg Kinoteke prikazali tudi v mestnih kulturnih centrih v okviru programa Animafest v vašem kvartu.

Na ogled tudi animirani filmi legendarnega Mikija Mustra. FOTO: Bobo