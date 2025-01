Animirana drama Mufasa po zaslužku na prvem mestu lestvice

Mufasa: Levji kralj je nastal kot predzgodba Levjega kralja iz leta 1994. V najnovejšem filmu o kralju živali so glas med drugim posodili igralci Aaaron Pierre, Blue Ivy Carter in Mads Mikkelsen ter pevca Beyonce in Donald Glover. Od začetka prikazovanja je film v ZDA zaslužil 168,8 milijona ameriških dolarjev (162,1 milijona evrov), na mednarodni ravni pa 476 milijonov dolarjev (456 milijonov evrov), je objavil ameriški spletni portal Variety.