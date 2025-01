Animirana filma Minioni 3 in Shrek 5 v kinih prihodnje leto

Animirana filma Minioni 3 in Shrek 5 bosta na filmskih platnih zaživela leta 2026. Kot so spomnili pri filmski reviji Variety, Shrek 5 na filmska platna prihaja ob 25. obletnici franšize. S Shrekom 5 se obeta tudi velika vrnitev prvotnih zvezdnikov filma: Mika Myersa, Eddieja Murphyja in Cameron Diaz, ki so posneli glasove Shreka, Osla in princese Fione. Peti del o simpatični zeleni pošasti bosta režirala Walt Dohrn, ki je sodeloval že pri prejšnjih delih, in Conrad Vernon, ki je sorežiral drugi del Shreka.