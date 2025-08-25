Anina provizija: slovenski film z Vesno Milek v glavni vlogi

Film Anina provizija govori o osebni intimni drami fotografinje in oblikovalke Ane Mlejnik (Vesna Milek), ki izve za tajkunsko delovanje svojega soproga, Saše Mlejnika (Dejan Spasić). Ta je navidez uspešen podjetnik, ki svoje nezakonito početje skriva pred soprogo in njuno hčerko Lino.
Sašev spretno prikrit pohlep, v katerem ne loči več dobrega od zla, ga pripelje v brezizhodno situacijo – zato izgine v neznano. Ana in Lina zato postaneta žrtvi nevidne kriminalne združbe. V filmu smo priča dramatičnim preobratom, iz katerih se razvije zgodba o prevari, odnosih, prijateljstvu in ljubezni.
Gre torej za kriminalko, scenarij za film je napisal Marcel Buh, režiral pa ga je Igor Šmid. Anina provizija je njegov drugi kinematografski film. Prvi, Brezno, je prejel nekaj nacionalnih nagrad – nagrada občinstva, najboljša ženska vloga, najboljša scenografija na Festivalu slovenskega filma 1998 in bil predvajan na številnih mednarodnih festivalih.
V filmu Anina provizija se pojavijo številna znana imena in prepoznavni igralci, kot so Rebeka Marinšek Počivalšek, Dejan Spasić, Robert Prebil, Janez Škof, Boris Cavazza, Žiga Saksida, Jana Morelj, Denis Avdič, Lado Bizovičar in drugi. Denis Avdić se je o svoji filmski vlogi, v kateri igra receptorja, pošalil: ''V bistvu bi bil kar cel film lahko o receptorju (smeh).''
