Anina provizija: slovenski film z Vesno Milek v glavni vlogi

Ljubljana, 25. 08. 2025 14.01 | Posodobljeno pred 51 minutami

Avtor
K.D.
Komentarji
2

Na VOYO je prišel nov slovenski film Anina provizija, v katerem je v glavni vlogi Vesna Milek. Film o fenomenu tajkunov in z njimi povezanih škandalov je pred kamerami združil zvezdnike kot so že menjena Vesna Milek, Boris Cavazza, Valentina Pleskan, Lado Bizovičar, celo naša vremenarka Jana Morelj in njen nekdanji radijski kolega Denis Avdić.

Film Anina provizija govori o osebni intimni drami fotografinje in oblikovalke Ane Mlejnik (Vesna Milek), ki izve za tajkunsko delovanje svojega soproga, Saše Mlejnika (Dejan Spasić). Ta je navidez uspešen podjetnik, ki svoje nezakonito početje skriva pred soprogo in njuno hčerko Lino.

Film Anina provizija si zdaj lahko ogledate na VOYO.

Sašev spretno prikrit pohlep, v katerem ne loči več dobrega od zla, ga pripelje v brezizhodno situacijo – zato izgine v neznano. Ana in Lina zato postaneta žrtvi nevidne kriminalne združbe. V filmu smo priča dramatičnim preobratom, iz katerih se razvije zgodba o prevari, odnosih, prijateljstvu in ljubezni.

Anina provizija
Anina provizija FOTO: VOYO

Gre torej za kriminalko, scenarij za film je napisal Marcel Buh, režiral pa ga je Igor Šmid. Anina provizija je njegov drugi kinematografski film. Prvi, Brezno, je prejel nekaj nacionalnih nagrad – nagrada občinstva, najboljša ženska vloga, najboljša scenografija na Festivalu slovenskega filma 1998 in bil predvajan na številnih mednarodnih festivalih.

Anina provizija
Anina provizija FOTO: VOYO

V filmu Anina provizija se pojavijo številna znana imena in prepoznavni igralci, kot so Rebeka Marinšek Počivalšek, Dejan Spasić, Robert Prebil, Janez Škof, Boris Cavazza, Žiga Saksida, Jana Morelj, Denis Avdič, Lado Bizovičar in drugi. Denis Avdić se je o svoji filmski vlogi, v kateri igra receptorja, pošalil: ''V bistvu bi bil kar cel film lahko o receptorju (smeh).''

POP IN
anina provizija voyo
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
flexilbe principles
25. 08. 2025 14.55
+1
Spet sprane barve in dolgi ksihti! Tipična slovenska depro-zehanka. Pa brez Kavace seveda ni mogoče pri nas posneti niti reklame, kaj šele filma ali nadaljevanje. Upam le, da niste dobili kake subvencije za tole.
ODGOVORI
1 0
4BIDEN
25. 08. 2025 14.29
+1
Invalidska pokojnina 50% off
ODGOVORI
1 0
