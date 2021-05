Anja Komučar o Dobrem zdravniku: Zelo je prizemljen, klub zavidljivi karieri

Intervju z Freddijem Highmoremje bil prvi 'neregijski' intervju za novinarko POPIN-aAnjo Komučar. Imala je to srečo, da je bila ob promociji nove sezone serije Dobri zdravnik izbrana med številčnimi novinarji, ki so si z 29-letnikom želeli poklepetati o priljubljeni seriji. Za 24ur.com je povedala, da je bila pred začetkom intervjuja precej živčna."Predvsem zato, ker je intervju potekal preko zooma in si niti nisem znala predstavljati, kako bo vse skupaj videti. Pri takšnih stvareh si res ne želiš biti ravno ti tisti, ki kaj 'zamučka' in vznemirja produkcijo ter intervjuvance. Je pa morda bilo tudi zaradi tega lažje, vsaj za prvič, saj vseeno ostaneš v domačem okolju in imaš lahko na sebi spodnji del pižame, pa nihče tega ne ve," v smehu pove simpatična televizijka in dodala:"Ampak Freddie je bil super, ne bi si mogla želeti boljšega intervjuvanca svetovnega kova."