Anne Hathaway na snemanju filma padla po stopnicah: zrežirano ali resnično?

Pred mesecem dni je javnost navdušeno pospremila začetek snemanjanja drugega dela kultne filmske uspešnice Hudičevka v Pradi sredi New Yorka. Zaradi visokih pričakovanj, je v zvezdnike filma usmerjeno tudi veliko pozornosti, zato seveda ni ostala neopažena nezgoda priljubljene igralke Anne Hathaway . Na družbenih omrežjih je namreč zakrožil posnetek, na katerem 42-letna zvezdnica izgubi ravnotežje na visokih petah in zdrsne po stopnicah.

Ravno v trenutku, ko se je igralka odločila zakorakati po stopnicah, se je spotaknila na visokih petah in padla po stopnicah, pri čemer se ni poškodovala. Še več - že v naslednjem hipu se je Anne z nasmehom dvignila na noge in slavnostno oznanila: "Dobro sem," med tem ko so člani snemalne ekipe hiteli proti njej, da bi ji pomagali.

V ozadju je slišati nekoga, ki glasno reče: "Smo posneli ta trenutek?" zaradi česar so številni prepričani, da je bil padec zrežiran za potrebe težko pričakovanega filma, ki je pred 19. leti postal velika hollywoodska uspešnica. Člani snemalne ekipe so "nezgodo" 42-letne igralke pospremili z aplavzom.