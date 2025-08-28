Svetli način
Anne Hathaway na snemanju filma padla po stopnicah: zrežirano ali resnično?

New York, 28. 08. 2025 19.47 | Posodobljeno pred 9 minutami

Kamere so posnele padec zvezdnice Anne Hathaway na snemanju težko pričakovanega nadaljevanja filmske uspešnice Hudičevka v Pradi. Anne se je zlomila peta čevlja ravno v trenutku, ko se je spustila po stopnicah, zaradi česar se je skotalila po njih. "Dobro sem," je takoj po nezgodi zavpila igralka in se postavila na noge - nasmejana.

Pred mesecem dni je javnost navdušeno pospremila začetek snemanjanja drugega dela kultne filmske uspešnice Hudičevka v Pradi sredi New Yorka. Zaradi visokih pričakovanj, je v zvezdnike filma usmerjeno tudi veliko pozornosti, zato seveda ni ostala neopažena nezgoda priljubljene igralke Anne Hathaway. Na družbenih omrežjih je namreč zakrožil posnetek, na katerem 42-letna zvezdnica izgubi ravnotežje na visokih petah in zdrsne po stopnicah.

Ravno v trenutku, ko se je igralka odločila zakorakati po stopnicah, se je spotaknila na visokih petah in padla po stopnicah, pri čemer se ni poškodovala. Še več - že v naslednjem hipu se je Anne z nasmehom dvignila na noge in slavnostno oznanila: "Dobro sem," med tem ko so člani snemalne ekipe hiteli proti njej, da bi ji pomagali.

V ozadju je slišati nekoga, ki glasno reče: "Smo posneli ta trenutek?" zaradi česar so številni prepričani, da je bil padec zrežiran za potrebe težko pričakovanega filma, ki je pred 19. leti postal velika hollywoodska uspešnica. Člani snemalne ekipe so "nezgodo" 42-letne igralke pospremili z aplavzom.

Anne Hathaway po padcu nemudoma vstala in pokazala, da ji ni nič.
Anne Hathaway po padcu nemudoma vstala in pokazala, da ji ni nič. FOTO: Profimedia
Leta 2006 so v filmu blesteli igralci Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt in Stanley Tucci. Poleg 'stare' zasedbe bodo v svet mode in spletk stopili tudi igralci Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak in Pauline Chalamet.

Film sledi zgodbi mlade nadobudne novinarke Andy Sachs (Hathaway), ki ji uspe veliki met, s tem ko dobi službo pri modni reviji. Kaj kmalu ugotovi, da ne gre za sanjsko službo. Podrobnosti zgodbe nadaljevanja zaenkrat še niso znane, naj pa bi se Miranda Priestly (Streep) soočala z zatonom tiskanih medijev, je poročal Variety. Nadaljevanje naj bi na filmska platna prišlo v začetku maja prihodnje leto.

