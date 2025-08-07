Anne Hathaway sredi New Yorka plesala na Janet Jackson

Zadnje tedne so družbena omrežja polna posnetkov zvezdnikov, ki na newyorških ulicah snemajo nadaljevanje priljubljenega filma Hudičevka v Pradi iz leta 2006. Igralci in igralke so ob teh priložnostih dobre volje in velikokrat pomahajo mimoidočim.
- FOTO: Profimedia
Tokrat so na ulicah ponovno opazili protagonistko Anne Hathaway, ob njej pa je bil Patrick Brammall, novi partner Andy Sachs, ki jo v filmu igra Hathaway. V ozadju je bilo slišati skladbo Janet Jackson All for you, na katero je zvezdnica v svetleči modri obleki tudi zaplesala.
To ni prvič, da so zvezdniki filma pritegnili pozornost. Znamenita igralka Meryl Streep, ki v filmu upodablja strogo urednico modne revije Mirando Priestly, je na ulice mesta, ki nikoli ne spi, privabila množico ljudi, ki so želeli videti snemanje. Streep tudi v nadaljevanju navdušuje z modnimi videzi, znamenito sivo lasuljo in velikimi sončnimi očali.
Čeprav snemanja po New Yorku spremljajo navdušenci, pa se pojavljajo vprašanja o tem, ali bodo fotografije in posnetki, ki nastajajo vsakič, ko se zvezdniki pojavijo na ulicah, uničili navdušenje in velika pričakovanja nad filmom. V reviji Marie Claire so zapisali, da bi za film, ki med drugim sloni na visoki modi in modnih videzih, to lahko bil ključen kvarnik (ang. spoiler), zaradi česar bi ljudje izgubili zanimanje. Da je preveč fotografij s snemanja lahko usodno za film, pišejo tudi pri The New York Times, kjer poudarjajo, da paparazzi lahko delujejo preveč vsiljivo.
Poleg omenjenih dveh zvezdnic se bo igralski postavi pridružila še oskarjeva nominiranka Emily Blunt. Poleg 'stare' zasedbe, v kateri je tudi priljubljeni igralec Stanley Tucci, bodo v svet mode in spletk stopili še igralci Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak in Pauline Chalamet, ustvarjalci pa obljubljajo še več presenečenj.
Prvi film je posnet po knjižni predlogi Lauren Weisberger, ki je delala kot osebna asistentka Anne Wintour pri reviji Vogue. Film sledi zgodbi mlade nadobudne novinarke Andy Sachs (Hathaway), ki ji uspe veliki met, ko dobi službo pri modni reviji. Kmalu ugotovi, da ne gre za sanjsko službo. Podrobnosti zgodbe nadaljevanja zaenkrat še niso znane. Naj pa bi se Miranda Priestly (Streep) soočala z zatonom tiskanih medijev, je poročal Variety. Nadaljevanje naj bi na filmska platna prišlo v začetku maja prihodnje leto.
