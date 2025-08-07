Anne Hathaway sredi New Yorka plesala na Janet Jackson

Zadnje tedne so družbena omrežja polna posnetkov zvezdnikov, ki na newyorških ulicah snemajo nadaljevanje priljubljenega filma Hudičevka v Pradi iz leta 2006. Igralci in igralke so ob teh priložnostih dobre volje in velikokrat pomahajo mimoidočim.

Tokrat so na ulicah ponovno opazili protagonistko Anne Hathaway , ob njej pa je bil Patrick Brammall , novi partner Andy Sachs , ki jo v filmu igra Hathaway. V ozadju je bilo slišati skladbo Janet Jackson All for you , na katero je zvezdnica v svetleči modri obleki tudi zaplesala.

To ni prvič, da so zvezdniki filma pritegnili pozornost. Znamenita igralka Meryl Streep, ki v filmu upodablja strogo urednico modne revije Mirando Priestly, je na ulice mesta, ki nikoli ne spi, privabila množico ljudi, ki so želeli videti snemanje. Streep tudi v nadaljevanju navdušuje z modnimi videzi, znamenito sivo lasuljo in velikimi sončnimi očali.

Čeprav snemanja po New Yorku spremljajo navdušenci, pa se pojavljajo vprašanja o tem, ali bodo fotografije in posnetki, ki nastajajo vsakič, ko se zvezdniki pojavijo na ulicah, uničili navdušenje in velika pričakovanja nad filmom. V reviji Marie Claire so zapisali, da bi za film, ki med drugim sloni na visoki modi in modnih videzih, to lahko bil ključen kvarnik (ang. spoiler), zaradi česar bi ljudje izgubili zanimanje. Da je preveč fotografij s snemanja lahko usodno za film, pišejo tudi pri The New York Times, kjer poudarjajo, da paparazzi lahko delujejo preveč vsiljivo.