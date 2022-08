Anne Heche po hudi prometni nesreči umrla

Družina Anne Heche je sporočila, da je igralka umrla v 54. letu starosti. Po enem tednu v komi so jo odklopili z aparatov, ki so jo ohranjali pri življenju. Zvezdnica se je prejšnji teden v Los Angelesu zaletela v hišo, pri čemer je njen avto zagorel skupaj s stavbo, ona pa je utrpela hude opekline. Vir blizu losangeleške policije je pred kratkim potrdil sume, da je bila Anne med vožnjo pod vplivom prepovedanih substanc.

V 54. letu starosti je umrla igralka Anne Heche, poroča The Guardian. Novico je sporočila njena družina, potem ko je njen predstavnik za javnost pred kratkim sporočil, da igralka najverjetneje ne bo preživela nesreče. Anne je bila od nesreče naprej v komi, sedaj pa so jo v losangeleški bolnišnici odklopili z aparatov, ki so jo ohranjali pri življenju.

icon-expand Anne Heche FOTO: Profimedia

Pokojni Anne se je na Instagramu poklonila njena prijateljica Nancy, ki je zapisala: "Nebesa imajo novega angela. Moja draga, prijazna, zabavna in čudovita prijateljica Anne Heche je odšla v nebesa. Grozno jo bom pogrešala in vse najine čudovite skupne trenutke. Anne je bila vedno najbolj prijazna in spoštljiva oseba, s katero sem bila najboljša različica sebe." Na tragično novico se je na družbenem omrežju Twitter odzvala Ellen DeGeneres, ki je bila z Anne v razmerju od leta 1997 do leta 2000. "To je žalosten dan. Anninima otrokoma, družini in prijateljem pošiljam vso svojo ljubezen."

Spomnimo, zvezdnica serije Six Days, Seven Nights je v Los Angelesu zletela s ceste in se najprej zaletela v garažo stanovanjskega bloka, nato pa odpeljala naprej in treščila v hišo, pri čemer je njen mini cooper zagorel skupaj s stavbo. 53-letnico so odpeljali v bolnišnico, kjer je bila intubirana.

Policisti, ki so prišli na kraj nesreče, so takoj posumili, da je bila 53-letnica pod vplivom, na sopotnikovem sedežu pa so našli prazno steklenico alkoholne pijače. Krvne analize so nato pokazale, da je bila igralka v času nesreče res pod vplivom drog, in sicer kokaina in fentanila, kar je za TMZ povedal vir blizu losangeleške policije.