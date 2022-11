Produkcijska hiša Sony Pictures Classics je odkupila pravice za film Freud's Last Session, v katerem bo slavnega očeta psihoanalize Sigmunda Freuda upodobil oskarjevec Anthony Hopkins. Ob njem bo v vlogi priznanega pisatelja in misleca C. S. Lewisa nastopil Matthew Goode. Film bo režiral Matt Brown, piše filmski portal Deadline.

Film Freud's Last Session, ki temelji na igri dramatika Marka St. Germaina The God Committee, se začne na predvečer druge svetovne vojne, ko Freud povabi kultnega avtorja C. S. Lewisa na debato o obstoju Boga. Film prikazuje Freudov odnos do svoje lezbične hčerke Anne, pa tudi Lewisovo nekonvencionalno romanco z materjo svojega najboljšega prijatelja, je teme filma povzel Deadline. V Freudove čevlje bo stopil Anthony Hopkins, ki je lani za svojo igralsko upodobitev protagonista v filmu Oče Floriana Zellerja dobil svojega drugega oskarja.

Anthony Hopkins bo stopil v čevlje Sigmunda Freuda.

"Ta zelo človeška zgodba o dveh svetovno znanih velikanih ideologij si zasluži, da jo predstavimo širokemu občinstvu," je poudarila Maya Amsellem, direktorica družbe Westend Films, od katere je Sony Pictures Classics (SPC) kupil pravice za film. "Ne bi si mogli želeti boljšega partnerja, kot je SPC, ki bo v film vnesel svojo strast in strokovno znanje," je dodala. Sigmund Freud se je rodil 6. maja 1865 v Priborju na Češkem (nekdanji Avstro-Ogrski) v judovski družini. Čeprav je bil prvorojenec in je imel tri brate ter pet sester, je imel tudi starejše polbrate iz očetovega prejšnjega zakona. Po šolanju na ugledni srednji šoli, kjer je bil več let najboljši učenec v razredu, je študiral na Dunajski univerzi, najprej je želel študirati pravo, pozneje pa medicino, filozofijo pri Franzu Brentanu ter psihologijo in zoologijo.

Posnet bo film o Sigmundu Freudu, ki temelji na igri dramatika Marka St. Germaina.