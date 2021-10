Anthony Hopkins po nagrajenem filmu Oče tudi v stvaritvi Sin

Hopkins se bo pridružil zvezdniški zasedbi, ki jo sestavljajo tudi Hugh Jackman, Laura Dern, Zen McGrath in Vanessa Kirby. Snemanje se je zaključilo ta mesec v Londonu, del filma pa so posneli tudi v New Yorku in Franciji.

''Po popotovanju s filmom Oče si nisem predstavljal, da bi nov film snemal brez Anthonyja,'' je v izjavi povedal Zeller in nadaljeval: ''On je bil tudi prvi, ki je prebral scenarij za film Sin, saj je bil eden od likov spisan prav zanj. To, da ga imam ob sebi, da bom lahko povedal to novo zgodbo, je resnična čast in globoko veselje, ki je zame tudi zelo čustveno.''