Antonija si pribori zmenek, Tomislav pa noče iti

Tomislav je Steli zaupal, da se je že odločil, katero kandidatko bo poslal domov, nato še, da bo to Antonija . Stela je pričakovala, da bo izločena Samanta , a je kmet pojasnil, da ga je Antonija med prepirom žalila in tega ne more pozabiti. Antonija je čutila, kaj jo čaka: " Ker se počutim kot breme, ker sem iskrena, radovedna, vedno vse sprašujem. To njega moti. " Pred izločanjem pa je kmet za vse tri pripravil nalogo, zaradi katere je Stelo spet postalo strah. Morale so namreč skočiti v bazen po balon s ključem do shrambe. Antonija je dala vse do sebe in zmagala, zato bi morala s Tomislavom na romantični zmenek, a je kmet povedal, da ne bo nič iz tega.

Renati je Milan zelo všeč

Milan je za svoje kandidatke pripravil tekmovanje. Zanimalo ga je, katera je najhitrejša v ruženju koruze. Ruža se je ob tem vrnila v otroštvo, ko je živela na vasi, in je bila tudi najbolj uspešna, medtem ko je Renata ružila počasi, da ne bi dobila žuljev. Kasneje so šli na sprehod in Ruži se je okolica zdela prelepa, le kmet se ji je zdel preveč tih in miren. Renati pa je Milan strašno všeč, in ko je Ruža prinesla torto in jo je hranil, se je za to javila še sama.

Ivo prizadane Gordano

Ivo je Gordano znova negativno presenetil. Ko je hotela posneti njega in konkurentki med plavanjem, mu je dvignila pritisk. Gordana: "On je znorel, ko je videl, da sem vzela kamero in ju snemam. Iz morja se je zakadil proti meni in začel vpiti pred polno restavracijo, kar je mene močno prizadelo." Ivo pa se je vlekel ven: "Zamorila je njiju in mene s svojim značajem." Med vožnjo proti Dubrovniku sta znova pogrela prepir, med katerim je napovedala, da se bo vrnila k svojim najdražjim.