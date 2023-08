Arben Bajraktaraj igralcem, ki igrajo kriminalce, zadal težko nalogo

"Ko sem ga najprej spoznal v scenariju, se mi je zgodilo nekaj zelo čudnega. Veste, včasih ne vemo, zakaj nek lik naenkrat zaživi, se razcveti. Ni mi bilo treba dolgo delati na njem, sem pa moral dolgo dihati z njim. Dardan je pravzaprav ves ta antagonizem v tej usodi, ki je ni izbral, ampak jo vodi naprej. Ne glede na to, kaj on dela, ve, da je kljub vsemu nekaj nad njim. Ni to neko religiozno vprašanje, je vrednota njegove celotne genealogije, klana. Dardan deluje tako, kot delujejo v severni Albaniji. Lik Dardana je zelo bogat. Sam sem se boril s tem, kako ga prikazati, ker nisem hotel delati lika, ki smo ga že videli, v smislu mafijskega stila. Saj vemo, imamo ogromno referenc na mafijske vloge, ki so bile fenomenalne: od Ala Pacina do De Nira, Branda. To so fenomenalni igralci. Sam pa sem hotel narediti nekaj avtentičnega iz naših krajev, iz moje regije, iz moje vasi, nekaj, s čimer sem živel v svojem otroštvu," je za 24ur.com povedal Arben Bajraktaraj v daljšem intervjuju.