Arben Bajraktraj o hollywoodskih zvezdnikih: Z njimi je najlažje delati

V seriji Besa je navdušil z vlogo neizprosnega Dardana Beriše, v Harryju Potterju je bil eden od Merlakensteinovih Jedcev smrti, v filmu Ugrabljena pa je z ugrabitvijo hčerke izzval enega in edinega Liama Neesona. Saj se verjetno spomnite tistega slavnega stavka 'Našel te bom in te ubil' oziroma v izvirniku 'I will find you and I will kill you', kajne? Prav Arben je igral lik, ki mu je bil ta stavek namenjen. Z Arbenom smo poklepetali v preddverju Cankarjevega doma, med drugim tudi o njegovem bivanju v Sloveniji.

Liam Neeson mu je dovolil, da ga pljune

"Najbolj enostavno je delati z vsemi temi ljudmi, s katerimi sem delal v Hollywoodu," pove Arben Bajraktaraj in doda: "Sploh ni pomembno, od kod prideš."

Arben, ki je igral v Harryju Potterju in v Ugrabljeni, je dobil to čast, da mu je Liam Neeson dovolil, da ga med snemanjem filma tudi pljune, da bi scena bila še bolj realistična za gledalca, ki spremlja film. Za tem stoji prav posebna zgodba. Sceno, v kateri lik Liama Neesona muči Arbenov lik, so snemali zelo dolgo in brez prestanka. Sceno so ponavljali, dokler vsi niso bili zadovoljni in kot nam je povedal, je to najboljši način. Četudi je scena za igralca težka, se prav v teh trenutkih, ko si že izmučen, ustvarijo najboljši trenutki. "Snemali smo kontinuirano, kar je za takšne scene najboljše. Tu smo morali biti čim bolj verodostojni, kar je takšen način snemanja tudi prinesel. V nekem trenutku je produkcija imela pripravljeno napravo za pljuvanje, ampak je Liam rekel 'C'mon man, spit on me!' ('Daj, človek, pljuni me!', op. a.) in prav zaradi te avtentičnosti je tudi nama kot igralcema dalo občutek, kot da je scena resnična. Pomagalo je tako meni kot tudi njemu. Ampak seveda, to je moral odobriti Liam, nihče drug."