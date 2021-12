Armie Hammer kljub vsemu del novega filmskega projekta

Gledalci so si lahko ogledali nov napovednik za film Death on the Nile , pod katerega se je kot režiser podpisal Kenneth Baranagh . Na presenečenje mnogih se njem pojavlja tudi Armie Hammer , čigar igralska usoda je bila s pojavom obtožb o neprimernem spolnem vedenju skorajda zapečatena.

Hammerjeva prisotnost v napovedniku filma, v katerem blesti igralka Gal Gadot, je sicer nekoliko okrnjena. Vanj so vključili samo vrstico, ki jo izusti nekdaj priljubljeni igralec, njegova podoba pa je skrbno zakrita. Ustvarjalci so se tako potrudili, da zloglasnega zvezdnika ne izpostavljajo posebej. Hammer je namreč obtožen neprimernega obnašanja, spolnih napadov in celo posilstva ženske, ki se je javnosti predstavila kot Effie. V preteklosti naj bi številnim gospodičnam pošiljal zelo nazorna sporočila. Sam je vse to že zanikal, njegova kariera pa je zaradi navedb žrtev utrpela številne posledice, kot so odpovedi že potrjenih igralskih angažmajev. Armie je preteklih nekaj mesecev preživel v rehabilitacijskem centru, kjer se je skušal otresti svojih nezdravih navad. Ustanovo je zapustil 11. decembra in se takoj napotil nazaj na Kajmanske otoke, kamor se je zatekel pred radovednimi fotografi.

Po tem, ko so javnost dosegle grozljive obtožbe, je ostal brez agenta, črtali so ga iz projekta Jennifer Lopez, s katero bi moral snemati tudi film Shotgun Wedding, ostal je brez dela v seriji The Offer in brez nekaterih gledališčnih projektov.