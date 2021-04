Armie Hammer odstopil od vloge na Broadwayju

Odpovedim projektov, v katere je vključen igralec, ki se sooča z obtožbami o spolnih zlorabah bivših deklet, ni videti konca. Sedaj se bo zaradi preiskave, ki je v teku, samoiniciativno odpovedal tudi nastopu na broadwayskih deskah.

Armie Hammerje odstopil od vloge v broadwayski produkciji The Minutes. Razlog so obtožbe o spolnih prestopih, ki so trenutno predmet preiskave, s katero se ukvarja losangeleška policija.

icon-expand Armie Hammer se želi posvetiti sebi in svojemu zdravju. FOTO: AP

''Užival sem v vsaki sekundi dela na projektu The Minutes, sodelavci so postali moja družina. Vendar se moram zaradi družine sedaj posvetiti sebi in svojemu zdravju. Posledično se ne nameravam vrniti na Broadway k produkcijski ekipi,''je v sporočilu za javnost naznanil igralec. Tudi soustvarjalci šova so objavili vest, da ''Armie sicer ostaja zelo cenjen kolega vsem, ki so z njim sodelovali na odru in za njim.''Ob tem so dodali, da mu želijo ve najboljše in da spoštujejo njegovo odločitev.

To je bil njegov zadnji projekt, ki mu je še ostal in v katerem bi se moral pojaviti. Pred tem je javnost dosegla novica, da je odstopil tudi od vloge v trilerju Billion Dollar Spy ter prenehal z delom na seriji z imenom Gaslit. Spomnimo: Pred meseci se je oglasila takrat še neimenovana ženska, ki se je kasneje razkrila ter povedala, da ji je ime Effie. Ta je objavila video in delila nekaj šokantnih podrobnosti o njunem odnosu: "Mislila sem, da me bo ubil. Armie me je nenehno tepel in me z glavo udarjal ob steno, moj obraz je bil poln podplutb." Zlorabe naj bi se dogajale med letoma 2016 in 2020. Povedala je, da jo je zvezdnik kar štiri leta nadlegoval tako fizično, duševno kot tudi spolno. Nenehno naj bi jo posiljeval in kar jo je najbolj presenetilo, ni kazal nikakršnih občutkov obžalovanja. Kasneje se je izkazalo, da je Effie samo ena od številnih žrtev, ki so trpele igralčeva sadistična nagnjenja.