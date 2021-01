Armie Hammer odstopil od vloge v seriji o nastanku filma Boter

Hollywoodski igralec, ki je v vlogi Oliverja blestel v filmu Pokliči me po svojem imenu, je moral odstopiti še od enega zanimivega projekta. Po tem, ko so v javnost prišla domnevna zvezdnikova sporna sporočila, ki nakazujejo na sadizem in tudi na kanibalizem, so se mu pričele hollywoodske vloge izmikati druga za drugo.

Po tem, ko je javnost dosegla informacija, da se Armie Hammer umika iz novega filma, v katerem bi moral zaigrati ob Jennifer Lopez, je sedaj jasno tudi, da bo ostal brez vloge v seriji, ki govori o nastanku kultnega filma Boter. Igralec je namreč izstopil iz projekta, imenovanegaThe Offer. Gre za prihajajočo desetdelno serijo, ki pripoveduje zgodbo o nastanku ikoničnega filma iz leta 1972. icon-expand Armieju sta se zaradi škandala izmuznili že dve večji vlogi. FOTO: Profimedia V epizodah o Botru, ki je nastal pod režisersko taktirko Francisa Forda Coppole, bi moral Hammer upodobiti producenta tega nepozabnega filma, Alberta S. Ruddyja. Ta naj bi bil celo protagonist serije, ustvarjalci pa so že v procesu iskanja zamenjave. 34-letni igralec je pred kratkim sporočil, da odstopa tudi od vloge v filmuShotgun Wedding, v katerem bi moral nastopiti ob Jennifer Lopez. To gesto je komentiral z naslednjimi besedami: ''Ob hudobnih in lažnih spletnih napadih name svojih otrok preprosto ne morem zapustiti za štiri mesece in oditi v Dominikansko republiko.'' PREBERI ŠE Oglasila se je še ena bivša igralca Armieja Hammerja: Prvo noč me je bilo strah Po tem, ko so ameriški mediji poročali o šokantnih zasebni sporočilih, ki naj bi jih pošiljal svojemu tedanjemu dekletu, so se pojavile še druge punce, ki trdijo enako. Iz zasebnih sporočil je namreč jasno razvidno, da se igralec spogleduje s kanibalizmom in da je več kot očitno navdušen nad sadizmom. icon-expand