Armie Hammer po spolnih obtožbah in kanibalizmu dobil vlogo v filmu

O igralcu Armieju Hammerju se je pred letom 2021 veliko govorilo. Zaslovel je z uspešnim filmom Pokliči me po svojem imenu , pred njim je bila svetla igralska kariera, nato pa se je februarja 2021 zanj vse obrnilo na glavo. 26-letna Effie Angelova ga je takrat obtožila, da jo je nasilno posilil ter jo čustveno, duševno in spolno zlorabil, ko je imela šele 20 let. Trdila je tudi, da naj bi imel zvezdnik kanibalistična nagnjenja, 37-letnik pa je to zanikal. Kmalu zatem je spregovorilo še eno njegovo nekdanje dekle Courtney Vucekovich in trdilo, da ji je Hammer dejal, da bi ji rad polomil rebra, jih spekel na žaru in jih pojedel. Kljub zanikanju so bile obtožbe za Armieja usodne - hollywood mu je zaprl vrata, žena zahtevala ločitev, zvezdnik pa se je preselil na Karibe, kjer je poskušal zaživeti na novo in se zavil v dolg molk.

Javno je spregovoril šele tri leta po izbruhu škandala, ko je priznal, da so mu obtožbe uničile življenje. "To je bila smrt ega in kariere. V mojem življenju se je sprožila bomba, ki je ubila vse," je takrat dejal 38-letnik, ki je ostal brez žene, kariere in celo volje, da bi naprej živel. A letošnje leto je Hammerju prineslo nove priložnosti in kot kaže, se stvari zanj premikajo na bolje. Dobil je namreč vlogo v trilerju The Dark Knight, ki ga bo režiral nemški režiser Uwe Boll, snemati pa bodo začeli že ta mesec na Hrvaškem. Poleg te vloge, so zvezdniku ponudili tudi vlogo v Frontier Crucible, potem ko so na sodišču leta 2023 v Los Angelesu opustili vse obtožbe zoper njega in je zazdelo, da morda ni vse tako brezizhodno, kot se je zdelo ob izbruhu škandala.

V nedavnem intervjuju je Hammer to tudi potrdil, saj je z veseljem povedal, da je njegova igralska kariera zoper krenila navzgor. Še več, ponudb za delo naj bi imel igralec zdaj že toliko, da mora nekatere celo zavrniti. "Zavrnil sem prvo ponudbo po štirih letih te agonije in moram priznati, da je bil to najboljši občutek na svetu," je dejal zvezdnik. V filmu The Dark Knight igra Sandersa, ki vzame pravico v svoje roke in začne loviti kriminalce. Postane senzacija na družbenih omrežjih in junak, a šef policije v njem vidi grožnjo, ki jo je treba zadržati, poročajo tuji mediji. Kje točno na Hrvaškem bodo snemali, pa javnosti za zdaj še ni znano.