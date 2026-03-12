Naslovnica
Film/TV

Arnold Schwarzenegger se vrača kot Konan

Columbus, 12. 03. 2026 17.39 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.Z. STA
Arnold Schwarzenegger

Iz ZDA prihaja dobra novica za ljubitelje filmov iz 80. let minulega stoletja. Arnold Schwarzenegger bo ponovno prevzel svojo kultno vlogo Konana, in tokrat v filmu, ki naj bi se po poročanju več ameriških medijev imenoval King Conan (Kralj Konan). Pod režijo se podpisuje Christopher McQuarrie, ki je tudi scenarist filma.

78-letni Arnold Schwarzenegger je novico o svoji novi filmski vlogi obelodanil na Arnold Sports Festivalu v ameriškem Columbusu. Režiser Christopher McQuarrie je v preteklosti med drugim posnel več delov filma Misija nemogoče.

Arnold Schwarzenegger kot Konan.
Arnold Schwarzenegger kot Konan.
FOTO: Profimedia

Na omenjenem festivalu je Schwarzenegger po poročanju medijev o filmu King Conan povedal, da gre za odlično zgodbo, v kateri je v ospredju kralj Konan, ki vlada 40 let, postane samozadovoljen, zaradi česar počasi začne izgubljati kraljestvo.

Preberi še Arnolda Schwarzeneggerja ujeli v New Yorku, kjer snema božični film

"Pride do konflikta, nato se (kralj) nekako vrne, sledijo pa vse vrste norosti, nasilja, magije in bitij. Seveda so tu še vsi posebni učinki, studio pa ima na voljo dovolj denarja, da lahko ta filma posname v velikem slogu. Zato se veselim tega projektov," je po poročanju revije The Hollywood Reporter razkril Schwarzenegger, ki naj bi bil poleg tega še v pogovorih za morebitno vrnitev v franšizo Predator in je prejel tudi scenarij za nadaljevanje filma Komandos.

Preberi še Arnold Schwarzenegger: Težko je sprejeti, da telo ni več takšno kot nekoč

Nekdanji bodybuilder je v 80. letih minulega stoletja posnel še filme Konan uničevalec, Terminator in Dvojčka. Filme je nato snemal še v naslednjih letih, vse do leta 2003, ko je postal guverner Kalifornije, kar je ostal vse do leta 2011.

arnold schwarzenegger konan film franšiza nadaljevanje igralec Christopher McQuarrie

