Arnold Schwarzenegger se vrača kot Konan

"Pride do konflikta, nato se (kralj) nekako vrne, sledijo pa vse vrste norosti, nasilja, magije in bitij. Seveda so tu še vsi posebni učinki, studio pa ima na voljo dovolj denarja, da lahko ta filma posname v velikem slogu. Zato se veselim tega projektov," je po poročanju revije The Hollywood Reporter razkril Schwarzenegger, ki naj bi bil poleg tega še v pogovorih za morebitno vrnitev v franšizo Predator in je prejel tudi scenarij za nadaljevanje filma Komandos.