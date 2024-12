Arnolda Schwarzeneggerja ujeli v New Yorku, kjer snema božični film

Arnold Schwarzenegger bo zaigral dedka Mraza. Zvezdnik na newyorških ulicah snema božični film, ki bo nosil naslov The Man With The Bag, fotografi pa so ga v objektive ujeli s spremenjenim videzom, saj si je za potrebe filma pustil rasti brado. Ob 77-letnem igralcu bo nastopil še Alan Ritchson, ki je bil prav tako opažen na prizorišču snemanja.