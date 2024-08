Ashley Avis bo režirala film American Wolf . Potovanje volkulje se v zgodbi prepleta s potjo naravoslovca, aktivista in biologa, ki skupaj tvegajo vse, da bi zaščitili krhko obnovo sivih volkov v Yellowstonu, piše filmska revija Variety . Avis je bila že pred filmsko ponudbo velika zaščitnica volkov in je javno nasprotovala nasilju nad njimi.

Film je po poročanju Variety še vedno v fazi razvoja in še ni dobil zelene luči. Producirala naj ga bi družba Appian Way, ki deluje pod nadzorom Leonarda DiCapria in Jennifer Davisson.

O-Six (2006–2012), znana tudi kot 832F ali Volkulja 06, je bila samica sivega volka, katere smrt zaradi lova tik pred zavarovanim območjem narodnega parka Yellowstone je sprožila razpravo o lovu in zaščiti volkov v več ameriških državah. Knjižna uspešnica American Wolf (Ameriški volk) se je osredotočila na življenje O-Six in na politike varstva na območju Yellowstona.