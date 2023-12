Astra z bogatim programom v leto 2024

Medijska hiša Pro Plus že od julija 2022 ponuja novi televizijski program Astra, ki se je pridružil programom POP TV, Kanal A, KINO, BRIO in OTO. Tematsko obarvan program ponuja bogat in sodoben izbor serij ter filmov iz regije Adriatik. Astra bo od 1. januarja 2024 navduševala tudi uporabnike T2.

Astra ponuja za vsak okus nekaj, program pa je obogaten s priznanimi komedijami, kriminalkami, dramami in dnevnimi serijami. V januarju bo tako na ogled priljubljena slovenska serija Najini mostovi, ki je prejela nagrado orion za najbolj gledano domače avdiovizualno delo v letih 2020 in 2021. Ljubitelji drame bodo spremljali Jutro bo spremenilo vse (Jutro će promeniti sve), Hotel Balkan, Skrivnosti trte (Tajna vinove loze), zgodovinsko dramo Kralj Peter (Kralj Petar) in Področje brez signala (Područje bez signala). Slednja serija je nastala v koprodukciji medijske hiše Pro Plus.

Prostor na Astri je tudi za kriminalke, v januarju bo na ogled Južni veter (Južni vetar), ljubitelji komedije pa si bodo ogledali Kar bo, pa bo (Kud puklo da puklo), Kdo tam poje (Ko to tamo peva) in Sosedje: Novoletna oddaja (Komšije: novogodišnji special).

Televizijski programi Pro Plus dosegajo najvišje gledanosti.

Televizijski programi POP TV, Kanal A, KINO, BRIO in OTO so dostopni pri vseh slovenskih operaterjih in v povprečju dosežejo 45 odstotkov slovenske gledalske populacije v ciljni skupini 18–54 let. S tem Pro Plus ostaja in utrjuje status vodilne medijske hiše na področju ustvarjanja in predvajanja televizijskih vsebin.