Film/TV

Aubrey Plaza iskreno po smrti moža: Vsak dan se spopadam z oceanom groze

Los Angeles, 20. 08. 2025 14.59 | Posodobljeno pred 56 minutami

Avtor
A. J.
Ameriška zvezdnica Aubrey Plaza se je v začetku leta spopadla z nepojmljivo izgubo svojega moža Jeffa Baena. Takrat je v uradni izjavi za javnost prosila za razumevanje in čas, zdaj pa je o vsem spregovorila.

Januarja je svet pretresla vest o tragični smrti režiserja in scenarista Jeffa Baena, sicer bolj znanega kot soproga priljubljene igralke Aubrey Plaza. Spomnimo, 47-letnega Jeffa so našli mrtvega na njegovem domovanju v Los Angelesu, po poročanju tujih medijev pa naj bi šlo za samomor. Njegova družina, z Aubrey na čelu, se je takrat umaknila iz javnosti in po uradni izjavi zavila v molk, zdaj pa se je igralka odločila o vsem spregovoriti v podkastu z Amy Poehler, ki je občutljivo temo načela z vprašanjem: "Kako shajaš v tem groznem in tragičnem letu?"

"V tem trenutku sem samo srečna, da sem tu s tabo," je za začetek povedala 41-letna vdova in nato nadaljevala: "Na splošno sem tu, živim in delam. Hvaležna sem, da lahko potujem po svetu in zato se mi zdi, da sem v redu. A to je vsakodnevni boj." O smrti in žalosti, ki pride zaradi izgube, je težko govoriti. Besede ne gredo z jezika in zdi se, kot bi bilo nemogoče spregovoriti o občutkih, zato se je igralka odločila za drugačen pristop. Svojo bolečino je primerjala s prizorom iz znanstveno fantastičnega filma Soteska, v katerem zaigrata zvezdnika Anya Taylor - Joy in Milles Teller.

Aubrey Plaza in Jeff Baena
Aubrey Plaza in Jeff Baena FOTO: Profimedia
Pri 47 letih umrl Jeff Baena, mož igralke Aubrey Plaza

"V filmu v enem prizoru vidimo pečino, ki obdaja sotesko z obeh strani. Ta je polna pošastnih ljudi, ki stegujejo roke proti tebi in te želijo potegniti na dno. Ko sem opazovala ta prizor, sem pomislila: 'Točno tako se počutim jaz, takšna je moja žalost.' Ves čas je pred mano ogromen ocean groze, ki ga vidim in večino časa si želim, da bi se lahko potopila vanj," je pojasnila zvezdnica. "Včasih pa ga samo opazujem ali pa se poskušam umakniti od njega. A vedno je tam. Preprosto je vedno tam. In pošasti bi me rade spravile v svoje kremplje kot v filmu lik Milesa Tellerja,"  je zaključila Aubrey, za katero je devet mesecev žalovanja in spopadanja z izgubo.

Plaza in Baena sta bila dolgoletna partnerja, spoznala sta se namreč leta 2011 in se poročila deset let pozneje.

POP IN
aubrey plaza smrt mož jeff baena
Kdo je postavni španski igralec Maxi Iglesias?

