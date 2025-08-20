Aubrey Plaza iskreno po smrti moža: Vsak dan se spopadam z oceanom groze

Januarja je svet pretresla vest o tragični smrti režiserja in scenarista Jeffa Baena, sicer bolj znanega kot soproga priljubljene igralke Aubrey Plaza. Spomnimo, 47-letnega Jeffa so našli mrtvega na njegovem domovanju v Los Angelesu, po poročanju tujih medijev pa naj bi šlo za samomor. Njegova družina, z Aubrey na čelu, se je takrat umaknila iz javnosti in po uradni izjavi zavila v molk, zdaj pa se je igralka odločila o vsem spregovoriti v podkastu z Amy Poehler, ki je občutljivo temo načela z vprašanjem: "Kako shajaš v tem groznem in tragičnem letu?"

"V tem trenutku sem samo srečna, da sem tu s tabo," je za začetek povedala 41-letna vdova in nato nadaljevala: "Na splošno sem tu, živim in delam. Hvaležna sem, da lahko potujem po svetu in zato se mi zdi, da sem v redu. A to je vsakodnevni boj." O smrti in žalosti, ki pride zaradi izgube, je težko govoriti. Besede ne gredo z jezika in zdi se, kot bi bilo nemogoče spregovoriti o občutkih, zato se je igralka odločila za drugačen pristop. Svojo bolečino je primerjala s prizorom iz znanstveno fantastičnega filma Soteska, v katerem zaigrata zvezdnika Anya Taylor - Joy in Milles Teller.