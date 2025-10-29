Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasba Film/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Film/TV

Austin Butler in Michael B. Jordan v dogovorih za glavni vlogi v filmu Miami Vice

Los Angeles, 29. 10. 2025 08.57 | Posodobljeno pred 2 urama

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA
Komentarji
1

Ameriška akcijska televizijska serija Miami Vice, v kateri sta v vlogah detektivov Jamesa "Sonnyja" Crocketta in Ricarda Tubbsa zaigrala Don Johnson in Philip Michael Thomas, je bila v 80. letih minulega stoletja velika uspešnica. Sedaj se za vlogi detektivov, ki v Miamiju lovita gangsterje, dogovarjata igralca Austin Butler in Michael B. Jordan.

Režijska taktirka bo po pisanju nemške tiskovne agencije dpa, ki se sklicuje na ameriški filmski reviji Variety in Hollywood Reporter, v rokah Josepha Kosinskega, film pa naj bi v kinematografe prišel poleti 2027.

Michael B. Jordan in Austin Butler naj bi zaigrala v novi adaptaciji filma Miami Vice.
Michael B. Jordan in Austin Butler naj bi zaigrala v novi adaptaciji filma Miami Vice. FOTO: Profimedia

Sproščeni govor, odličen videz in seksapilnost glavnih igralcev so bili zaščitni znak televizijske serije Miami Vice, ki je bila v ZDA na sporedu od leta 1984 do leta 1989. Pozneje je bil pod režijsko taktirko Michaela Manna posnet film Miami Vice. V filmu z letnico 2006 sta v glavnih vlogah zaigrala Colin Farrell in Jamie Foxx. Mojster kriminalk Mann je filmu v primerjavi z lahkotnim tonom televizijske nadaljevanke dal bolj grozljiv pridih.

austin butler michael b. jordan film miami vice
Naslednji članek

Kako rop Louvra komentira George Clooney?

Naslednji članek

Chris Evans je prvič postal oče

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
pravica1
29. 10. 2025 09.17
+1
Pa dobro, a lahko naredijo kaj novega? Samo remake na remake.
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330