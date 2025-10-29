Austin Butler in Michael B. Jordan v dogovorih za glavni vlogi v filmu Miami Vice

Režijska taktirka bo po pisanju nemške tiskovne agencije dpa, ki se sklicuje na ameriški filmski reviji Variety in Hollywood Reporter , v rokah Josepha Kosinskega , film pa naj bi v kinematografe prišel poleti 2027.

Sproščeni govor, odličen videz in seksapilnost glavnih igralcev so bili zaščitni znak televizijske serije Miami Vice, ki je bila v ZDA na sporedu od leta 1984 do leta 1989. Pozneje je bil pod režijsko taktirko Michaela Manna posnet film Miami Vice. V filmu z letnico 2006 sta v glavnih vlogah zaigrala Colin Farrell in Jamie Foxx. Mojster kriminalk Mann je filmu v primerjavi z lahkotnim tonom televizijske nadaljevanke dal bolj grozljiv pridih.