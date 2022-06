Austin Butler o vlogi Elvisa: Nisem več vedel, kdo sem

Austina Butlerja so oboževalci opozorili, da so opazili drastično spremembo v njegovem načinu govora po snemanju filma. 30-letni igralec je pojasnil: " 2 leti nisem počel nič drugega, to je kar velik del mojega življenja. Ne preseneča me, da je to ostalo z mano."

Butler, ki je upodobil Kralja Rock and rolla v novem filmu Baza Luhrmanna, je to pojasnil tudi s svojo osebnostjo.

"Ker sem sramežljiva oseba in je okoli mene veliko Elvisa, s katerim se moram vedno povezati, kadar stopim na oder pred tisoče ljudi, je to zame kot sprožilec," je pojasnil. Toliko časa sem bil obkrožen z eno stvarjo – tukaj gre za mišične navade in posledično so se mi spremenila usta. Neverjetno je. Vem, da se vedno spreminjam. Če me boste srečali čez 20 let, ko bom odigral še veliko več vlog, kdo ve, kakšen bom!" je še dodal.