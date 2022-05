Austin Butler po snemanju filma Elvis izgorel

Austin Butler bo kmalu dočakal premiero filma o Elvisu , v katerem je zaigral v glavni vlogi, sedaj pa je v intervjuju za revijo GQ razkril, da je le dan po koncu snemnja pristal v bolnišnici. Kot je povedal, mu je telo zaradi izčrpanosti in podrejanju vlogi odpovedalo, zdravniki pa so mu diagnosticirali še virus, ki ima podobne simptome kot vnetje slepiča.

"Ob štirih zjuraj sem se zbudil v neznosnih bolečinah. Moje telo se je le dan po koncu snemnja Elvisa kar naenkrat začelo ugašati," je dejal 30-letni igralec, ki je nastopil v filmu režiserja Baza Luhrmanna. Že meseca februarja je izšel prvi triminutni video, v katerem so lahko oboževalci Butlerja prvič videli kot Elvisa. Ob njem je Elvisovo ženo Priscillo zaigrala igralka Olivia DeJonge.

Film bo prikazoval Elvisov vzpon do slave in njegov odnos z managerjem Tomom Parkerjem, ki ga je zaigral Tom Hanks. V filmu so nastopili še Yola Quartey, Luke Bracey, Kelvin Harrison mlajši, Dacre Montgomery in Kodi Smit-McPhee. Luhrmann je scenarij napisal skupaj s Samom Bromellom, Craigom Pearcem in Jeremyjem Donerjem.