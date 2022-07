Austin Butler zaradi režiserja v solzah

Da bi prišel čim bližje pravim nastopom kralja rock'n'rolla, je moral igralec Austin Butler skozi prav posebno izkušnjo. Povedal je, da je režiser Baz Luhrmann v studio pripeljal vse producente in menedžerje in jim naročil, naj se obrnejo proti Austinu. "Rekel jim je, naj me provocirajo. Zasmehovali so me, ko sem pel." Butler je upravičil režiserjeva dejanja z razlago, da so ga s to metodo pripravili na norost, ki jo bo doživljal med snemanjem filma. "Ko smo snemali ta trenutek, ko Elvis prvič stopi na oder in se mu občinstvo posmehuje, sem vedel, kakšen je ta občutek," je povedal in dodal: "Domov sem odšel v solzah. Res."

Kar se je izkazalo za travmatičen dan, je bilo popolno nasprotje tega, kar so Butlerju obljubljali. Pričakoval je umirjen in igriv snemalni dan. "Bil sem nervozen, snemali pa smo na opremi, na kateri je Elvis posnel pesem Heartbreak Hotel. Snemali smo na staromoden način in to so bili najboljši glasbeniki na svetu, eden od njih je igral tudi s Scottyjem Moorom, ki je bil Elvisov kitarist."