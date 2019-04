Avstralija: nelegalno do Igre prestolov? Lahko vas čaka zapor

Norija okoli serije Igra prestolov je dosegla vrelišče, saj se je začela zadnja, osma sezona, privrženci po svetu pa so pripravili celo zabave ob gledanju, tudi v Londonu, New Yorku in Los Angelesu. Globalni fenomen sicer vrtijo v kar 207 državah.

Čeprav so na voljo legalne poti do ogleda slavne serije, je še vedno visoko število ljudi, ki si serijo ogledajo na nelegalen način. Tako je serija znana tudi kot najbolj piratizirana serija, in to že vse od leta 2011, od prvih epizod, številka nezakonitih ogledov je tako zadnja leta višja od ene milijarde na sezono.

V Avstraliji se številka giblje okoli 1,77 milijona, in vse te ljudi so zdaj avstralske oblasti opomnile, da jih lahko čaka celo zapor. "Ne gre samo za prihodke, temveč za celotno naložbo v dotične projekte televizijskih in spletnih ponudnikov," je tako dogajanje komentirala Lori Flekser, izvršna direktorica kreativne vsebine. Prvi antipiratski zakoni so tako obveljali že po koncu sedme sezone priljubljene serije leta 2017, zaradi tega so opazili manj nelegalnih potez posameznikov.

Zdaj ko je tukaj zadnja sezona, pa oblasti še bolj svarijo – tudi z zaporno kaznijo. Direktor združenja distributerjev Simon Bush, ki ima v domeni tudi Igro prestolov, je dodal še, da nelegalne poteze škodujejo ne samo tuji, ampak tudi domači produkciji, zato bodo napeli vse sile, da zmanjšajo piratske oglede.