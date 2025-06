Avstrijska igralka za 24ur.com: Serija bo ljudem pomagala razumeti odnose

"Oditi iz vloge je bila dolga in težka odločitev. A kot umetnica verjamem v spremembe in nove izzive. Ti so ključni za osebno in profesionalno rast," pove igralka Patricia Aulitzky, ki jo vloga Lene zaznamuje na poseben način.

Aulitzkyjeva se ne vidi zgolj kot igralka, temveč kot ustvarjalka na več področjih: "Poleg igranja me zelo zanimata glasba in pisanje. Bila sem del glasbene skupine in trenutno delam na novih glasbenih projektih, kjer združujem lastna besedila z glasbo, pa tudi na nekaterih scenarijih."