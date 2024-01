Avtorskih pravic za prvega Mikija Miško ni več, prihaja prva grozljivka o njem

S koncem leta so se iztekle avtorske pravice za prvega Mikija Miško. To so hitro izkoristili filmski ustvarjalci, ki so na prvi dan novega leta izdali napovednik za grozljivko, v kateri bo v glavni vlogi nastopil Miki, a ne takšen, kot ga je javnost navajena.

Spomnimo, skoraj stoletje po svojem debiju na velikih platnih je Miki Miška postal javna last, kar pomeni, da ni več zaščiten z zakonodajo o intelektualni lastnini in je postal dostopen javnosti brez omejitev. S tem so se odprla vrata za morebitne predelave, nove projekte, adaptacije in tudi pravne bitke z Disneyjem.

V izjavi za AFP so pri Disneyju povedali, da bodo še naprej ščitili svoje "pravice do sodobnejših različic Mikija Miške in drugih del, ki so še vedno predmet avtorskih pravic". Če so avtorske pravice potekle, to ne velja za blagovno znamko.