Babica Milesa Tellerja na Twitterju: Vnuk bi bil idealen James Bond

Gospa meni, da bi bil Teller odličen James Bond. ''Iščejo igralca, ki bi Daniela Craiga nadomestil v nadaljnih filmih o 007,'' je zapisala in dodal: ''Mislim, da je moj vnuk Miles Teller dokazal, da ima vse, kar iščejo - talent, videz, moč, je privlačen za cel svet, in tako zelo kul. On bi lahko bil ta lik. A ne bi bil čudovit?''

Oboževalci so se z zapisom strinjali, objavi Flowersove so namenili več kot pettisoč všečkov, objavo pa so delili skoraj štiristokrat.

Nekateri pa so klub vsemu tvitnili, da 35-letnik vloge ne bi dobil, saj je Američan in ne Britanec, Flowersova pa je na to odvrnila: ''On bi vas lahko prepričal v to, da bi mislili, da je iz Velike Britanije. Dosti Evropejcev je igralo Američane. Študiral je igro, tako pa tudi naglase. On bi bil čudovit!'' Dodala je, da so ga otočani med obiskom Londona dobro sprejeli, ko se je tam pojavil ob premieri filma Top Gun: ''Prepričal je celo Williama in Kate!''