'Baby' iz Umazanega plesa: Operacije so me uničile, nihče me ne prepozna

Na premieri nekega filma se je Michael Douglas obrnil proti Jennifer in je ni prepoznal, čeprav sta bila sicer v dobrih odnosih. "To je bilo prvič, ko sem se opogumila in z novim nosem šla v javnost. In vse skupaj je postala zelo velika stvar zame, očitno sem samo sebe prepričala, da sem nevidna. V očeh sveta, ki me je obdajal, se mi je zdelo, da sem postala nekdo drug. A najbolj zanimivo je prav to, da sem bila celo življenje jezna na mojo mamo, ker me je skoraj da ne silila v operacijo nosu, ker jo je pred leti imela tudi ona in prav tako moj oče."

Povedala je, da so bili starši bolj staromodni in da sta se oba prilagajala okolici. Oba sta bila namreč igralca in sta naredila vse, kar je kultura filma takrat zahtevala od njiju. "Razumem, da je bil drug čas. Razumem, da sta se prilagajala. Razumem, da so mnogi v tistem času spremenili svoje ime in morali narediti določene stvari, da so bili opaženi. Recimo, ni bilo okej, če si bil gej. Ni bilo okej, če si bil Žid. Zato tudi ni bilo okej, če si bil videti kot Žid. Razumem, da so samo skušali pripadati okolici."