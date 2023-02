Backstrom: neustavljivi detektiv, ki reši 99 odstotkov primerov

Evert Backstrom je rock zvezda med policisti. Kljub svojemu zloglasnemu slovesu genialni detektiv uspešno rešuje najbolj zapletene zločine in še vedno polni naslovnice časopisov zaradi rešenih primerov. Ko odkrije truplo svojega rivala, znanega odvetnika Tomasa Erikssona, je Backstrom odločen, da bo raziskal umor. Sledi preiskovalce vodijo v več smeri in kmalu se začnejo kopičiti trupla. Vse kaže, da je umorom skupna dragocena starinska glasbena skrinjica iz Rusije v obliki Ostržka, ki jo obdaja nekakšno prekletstvo. Bosta Backstrom in Ankan uspela zakopati bojno sekiro in rešiti primer?