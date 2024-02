Bafta 2024: Zvezdniki na rdeči preprogi

Nominiranci za nagrado bafta in ostali povabljenci so se tudi pred letošnjo slovesnostjo v stilu sprehodili po rdeči preprogi. Slavnostne prireditve v Londonu so se udeležili Margot Robbie, Emma Stone, Ryan Gosling, David Beckham, Cillian Murphy, Colman Domingo, Bradley Cooper, Vivian Oparah, Paul Mescal, Da'Vine Joy Randolph, Emily Blunt in mnogi drugi.

Margot Robbie, Emma Stone in Ryan Gosling so le tri velika imena Hollywooda, ki so se udeležila podelitve filmskih nagrad britanske filmske akademije, med povabljenci in podeljevalci nagrad pa so bili še David Beckham, Dua Lipa, Idris Elba in Hugh Grant. Podelitev nagrad je ena v nizu, ki si sledijo že od januarja, zaključila pa se bo 10. marca, ko bodo podelili oskarje.

Igralka Margot Robbie, ki je nastopila v filmu Barbie, je bila med velikimi imeni, ki so se v nedeljo sprehodila po rdeči preprogi pred podelitvijo filmskih nagrad bafta v Londonu. Nominirana je bila za najboljšo igralko, vendar je to nagrado prejela Emma Stone, medtem ko je Emily Blunt kandidirala za najboljšo stransko igralko v filmu Oppenheimer.

Oppenheimer je prejel sedem nagrad, vključno s tisto za najboljšega igralca, ki jo je prejel Cillian Murphy. Njegov soigralec Robert Downey Jr. pa je prejel nagrado za najboljšo stransko vlogo.

Andrew Scott in Paul Mescal sta se ponovno združila na rdeči preprogi, potem ko sta zaigrala v priznani žalostni drami All of Us Strangers, nominirani za bafto.

Daisy Edgar-Jones – ki je zaslovela skupaj z Mescalom v televizijski oddaji Normalni ljudje – je nosila bordo obleko v globokim izrezom in z ujemajočimi se kratkimi hlačami.

Manekenka Naomi Campbell je delila nekaj besed z Rosamund Pike, ki je bila nominirana za najboljšo stransko igralko za Saltburn.

Bradley Cooper in Carey Mulligan, ki sta v filmu Maestro nastopila kot ameriški skladatelj in dirigent Leonard Bernstein in njegova žena Felicia Montealegre, sta se na rdeči preprogi zelo zabavala.

Igralka Lily Collins je nosila dolgo črno obleko s cvetličnim izrezom in napihnjenimi rokavi.

Zvezdnica filma Holdovers Da'Vine Joy Randolph, ki je prejela nagrado za najboljšo stransko igralko, je uporabila svoje ogrinjalo v barvi breskve, da je popestrila dogajanje.

Pevka Sophie Ellis-Bextor je izvedla svojo uspešnico Murder on the Dancefloor iz leta 2001, ki je dobila nov zagon, potem ko je nastopila v ključnem prizoru v Saltburnu.

Emma Corrin je nosila vpadljive modre hlačne nogavice, kratki top in tančico.

Nemška igralka Sandra Huller je bila nominirana za najboljšo glavno in stransko igralko v dveh filmih – Anatomija padca in The Zone of Interest.

Igralka Lashana Lynch je pred dvema letoma prejela nagrado bafta za vzhajajočo zvezdo.

Igralka Sheila Atim je v bleščeči srebrni obleki uživala v fotografiranju z oboževalci.

Valižanski princ William, predsednik Britanske akademije za filmsko in televizijsko umetnost, je pred dvorano Royal Festival Hall stopil tudi pred javnost.

