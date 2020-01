Bafte: z enajstimi nominaciji vodi Joker

Britanska akademija za filmsko in televizijsko umetnost je razglasila nominacije za britanske bafte.Joker Todda Phillipsa tako vodi v številu nominacij z 11, sledi The Irishman Martina Scorseseja ter Bilo je nekoč ... v Hollywoodu(Once Upon a Time in Hollywood) Quentina Tarantina, ki imata po 10 nominacij. Na četrtem mestu je z devetimi nominacijami vojna drama 1917, šest nominacij pa je dobil Jojo Rabbit.

Joaquin Phoenix, Leonardo DiCaprio in Adam Driver se bodo borili za zmago v kategoriji najboljši igralec, Scarlett Johansson in Charlize Theron, ki sta nominirani v dveh kategorijah, pa sta tudi v tekmi za najboljšo igralko. V tej kategoriji je tudi Renée Zellweger, ki je prejela zlati globus za vlogo v filmu Judy.

So pa se na spletu znova oglasili številni, ki menijo, da je seznam nominirancev preveč bel ter vsebuje premalo ženskih predstavnic.