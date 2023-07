Minil je teden dni, odkar je težko pričakovan film Barbie prišel v kinematografe. Istočasno je luč sveta ogledal tudi album z glasbo iz filma, ki je na Otoku že podrl rekord na britanski lestvici singlov. Barbie: The Album je namreč postal prvi album s filmsko glasbo, ki ima na omenjeni lestvici kar tri pesmi med prvo peterico.

Barbie album je podrl rekord na britanski lestvici singlov. Postal je prvi album s filmsko glasbo, ki ima na omenjeni lestvici kar tri pesmi med prvo peterico. Na tretje mesto omenjene lestvice se je uvrstila balada Billie Eilish z naslovom What Was I Made For?, mesto nižje disko uspešnica Due Lipa z naslovom Dance The Night, peto mesto pa sta s priredbo hita skandinavske skupine Aqua iz leta 1997 osvojili ameriški raperki Nicki Minaj in Ice Spice.

Barbie album podrl rekord na britanski lestvici singlov. FOTO: Profimedia

Pri glasbi za težko pričakovan film Barbie so sodelovali še številni drugi zvezdniki. Poleg zgoraj omenjenih sta glasbo za film ustvarila tudi dobitnica grammyja Lizzo (Pink) in z oskarjem nagrajeni pevec Sam Smith (Man I Am).

Ameriška pop pevka Ava Max je prispevala pesem Choose Your Fighter. Na albumu so še PinkPantheress s pesmijo Angel, Dominic Fike s pesmijo Hey Blondie, Charli XCX s Speed Drive, Tame Impala z Journey to the Real World, Khalid s pesmijo Silver Platter, The Kid Laroi s Forever & Again, Gayle z Butterflies ter pesem Home tria Haim. Album dopolnjujejo Barbie Dreams (Fifty Fifty, Kaliii) in Watati (Karol G, Aldo Ranks) ter pesem Ryana Goslinga I'm Just Ken.