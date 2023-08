Barbie prepovedana v Libanonu, ker 'zasmehuje vlogo matere'

Kuvajt je prepovedal hollywoodski film Barbie z namenom, da bi zaščitil, kot so navedli, javno etiko in družbeno tradicijo pred tujim vplivom. Enaka usoda je Barbie doletela tudi v Libanonu.

Kuvajtski odbor za cenzuro kinematografije pri ministrstvu za informiranje je pred dnevi sprejel odločitev o prepovedi prikazovanja filma Barbie v kuvajtskih kinematografih, poročajo tamkajšnji mediji. Po prepričanju omenjenega odbora film "širi ideje in prepričanja, ki so tuja kuvajtski družbi in javnemu redu". V Kuvajtu velja stroga prepoved za filme, ki naj bi vsebovali "tuje koncepte, sporočila ali nesprejemljivo vedenje".

icon-expand Barbie je nezaželena v Kuvajtu in Libanonu. FOTO: Profimedia

Kuvajtski kazenski zakonik med drugim prepoveduje istospolne odnose med moškimi in za kršitelje predvideva do sedem let zapora. V tej arabski državi ob Perzijskem zalivu so tudi prepovedali prikazovanje grozljivke Talk to me, ki je v bližnjevzhodne kinematografe prišla prejšnji mesec. Filma Barbie pa niso prepovedali le v Kuvajtu, temveč tudi v Libanonu. Tamkajšnji minister za kulturo Mohamed Murtada je povedal, da film spodbuja "homoseksualnost", zavrača "očetovsko skrbništvo, spodkopava in zasmehuje vlogo matere ter pod vprašaj postavlja nujnost zakonske zveze in oblikovanje družine".