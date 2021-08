Barbra Streisand o filmu Zvezda je rojena: To je bila slaba ideja

Barbara Streisand ima mešane občutke glede filma Zvezda je rojena, v katerem sta zaigrala Bradley Cooper in Lady Gaga. V pogovorni oddaji The Sunday Project je 79-letna pevka in igralka delila svoje mnenje o adaptaciji hollywoodkse klasike."Ko sem prvič slišala, da jo bodo ponovno snemali, naj bi v njej igrala Beyonce in Will Smith, in to se mi je zdelo zanimivo. Da jo bodo resnično naredili drugačno, drugo glasbo, povezane igralce. Zdela se mi je odlična ideja. Zato sem bila presenečena, ko sem videla, kako podobna je verziji iz leta 1976." Dodala je, da je bila to po njenem slaba ideja.