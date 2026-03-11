Naslovnica
Film/TV

Barbri Streisand častna zlata palma v Cannesu

Cannes, 11. 03. 2026 18.11 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
E.M. STA
Barbra Streisand

Hollywoodska ikona Barbra Streisand bo na letošnjem filmskem festivalu v francoskem Cannesu prejela častno zlato palmo za svoje življenjsko delo, so sporočili s festivala in dodali, da so s tem počastili "ikonično umetnico in utelešenje ameriškega sna v vsej njegovi prvotni veličini".

Barbri Streisand, 83-letni prejemnici nagrad emmy, globus, oskar in tony bodo častno zlato palmo izročili 23. maja. Legendarna pevka, igralka in režiserka na festivalu v Cannesu doslej še nikoli ni imela svojega filma, tako da bo letos prvič stopila na festivalski oder, poroča revija Hollywood Reporter.

Barbri Streisand častna zlata palma na letošnjem filmskem festivalu v Cannesu
Barbri Streisand častna zlata palma na letošnjem filmskem festivalu v Cannesu
FOTO: AP

Streisand je v odzivu povedala, da je počaščena ter da se bo družbi preteklih prejemnikov častne zlate palme, katerih delo jo že dolgo navdihuje, pridružila s ponosom in globoko ponižnostjo. "V teh zahtevnih časih imajo filmi sposobnost, da nam odprejo srca in ume za zgodbe, ki odsevajo našo skupno človečnost, in za perspektive, ki nas spominjajo na našo krhkost in odpornost. Kino presega meje in politiko ter potrjuje moč domišljije, da oblikuje bolj sočuten svet," je še dodala.

Predsednica canskega festivala Iris Knobloch je ob tem izpostavila, da so letos želeli izkazati spoštovanje umetnici, ki je pustila pečat s svojo umetnostjo in neomajnim prizadevanjem za svobodo. "Kot ženska sem vesela, da lahko izrazim naše občudovanje tej izjemni ustvarjalki in pogumni državljanki, katere zgled je prestal preizkus časa in še naprej navdihuje," je dodala Knobloch.

Med številnimi dosežki Streisand na področju glasbe, filma in gledališča sta dva oskarja, za najboljšo igralko v filmu Smešno dekle iz leta 1968 in za najboljšo izvirno skladbo Evergreen za film Zvezda je rojena z letnico 1976. Oskarja za najboljšo izvirno skladbo je prejela kot prva ženska.

Barbra Streisand za vlogo Fanny Brice prejela oskarja.
Barbra Streisand za vlogo Fanny Brice prejela oskarja.
FOTO: Profimedia

Skupno je osvojila tudi 11 zlatih globusov, vključno z globusom za najboljšo režiserko za Yentl (1983), ki ga je prejela kot prva režiserka. Njena glasbena kariera kot ene najbolj prepoznavnih mezzosopranistk v popularni glasbi na svetu obsega 37 studijskih albumov in 13 filmskih glasbenih podlag. Prejela je skupno deset grammyjev in se ponaša z albumi na prvem mestu v šestih zaporednih desetletjih.

Streisand je že pri 19 letih dosegla preboj na Broadwayu, ko je igrala Miss Marmelstein v muzikalu I Can Get It for You Wholesale iz leta 1962. Ta vloga ji je tudi prinesla prvo nominacijo za tonyja. Dve leti kasneje jo je vloga Fanny Brice v muzikalu Smešno dekle spremenila v zvezdo svetovnega formata. Vlogo Fanny Brice je ponovno odigrala v filmski priredbi Williama Wylerja iz leta 1968 in zanjo prejela oskarja.

Njena več desetletij dolga filmska kariera sega od muzikalov - Hello, Dolly! (1969) in Zvezda je rojena (1976) - do melodram, kot sta Princ plime (1991) in Ogledalo ima dva obraza (1996), ki ju je tudi režirala, ter komedij, kot sta The Owl and the Pussycat (1970) in Njegovi tastari (2004).

Barbra Streisand cannes nagrada filmski festival

