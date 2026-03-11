Barbri Streisand častna zlata palma v Cannesu

Barbri Streisand , 83-letni prejemnici nagrad emmy, globus, oskar in tony bodo častno zlato palmo izročili 23. maja. Legendarna pevka, igralka in režiserka na festivalu v Cannesu doslej še nikoli ni imela svojega filma, tako da bo letos prvič stopila na festivalski oder, poroča revija Hollywood Reporter .

Streisand je v odzivu povedala, da je počaščena ter da se bo družbi preteklih prejemnikov častne zlate palme, katerih delo jo že dolgo navdihuje, pridružila s ponosom in globoko ponižnostjo. "V teh zahtevnih časih imajo filmi sposobnost, da nam odprejo srca in ume za zgodbe, ki odsevajo našo skupno človečnost, in za perspektive, ki nas spominjajo na našo krhkost in odpornost. Kino presega meje in politiko ter potrjuje moč domišljije, da oblikuje bolj sočuten svet," je še dodala.

Predsednica canskega festivala Iris Knobloch je ob tem izpostavila, da so letos želeli izkazati spoštovanje umetnici, ki je pustila pečat s svojo umetnostjo in neomajnim prizadevanjem za svobodo. "Kot ženska sem vesela, da lahko izrazim naše občudovanje tej izjemni ustvarjalki in pogumni državljanki, katere zgled je prestal preizkus časa in še naprej navdihuje," je dodala Knobloch.

Med številnimi dosežki Streisand na področju glasbe, filma in gledališča sta dva oskarja, za najboljšo igralko v filmu Smešno dekle iz leta 1968 in za najboljšo izvirno skladbo Evergreen za film Zvezda je rojena z letnico 1976. Oskarja za najboljšo izvirno skladbo je prejela kot prva ženska.