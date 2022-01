Barovca zamenjala vlogi: Ksenija postala kralj bara, Damirja boleli jajčniki

Damir in Ksenija, ki sta se po mnenju mnogih v resničnostnem šovu Bar v zadnjem času precej zbližala, sta bila postavljena pred prav posebno nalogo. Po navodilu nadrejenih sta morala namreč za en dan zamenjati vlogi, ob tem pa sta zelo nasmejala preostale tekmovalce.

V srbskem resničnostnem šovu Bar sta se dinamičnemu in napetemu dogajanju pridružila tudi smeh in zabava. Za nekoliko lahkotnejšo atmosfero sta poskrbela tekmovalca Damir in Ksenija, ki sta za 24 ur zamenjala vlogi in pošteno nasmejala preostale sostanovalce. Slovenka si je s črno barvico na obraz narisala brado, Damir pa si je nadel njeno spalno opravo in svetlo lasuljo.

icon-expand Ksenija in Damir sta se v vlogi popolnoma vživela. FOTO: VOYO

Pri menjavi vlog s sarkazmom in zbadanjem nista varčevala. Ksenija si je dala duška na račun Damirjeve samozavesti med pripravljanjem pijače v baru in se označila za kralja, ki se ne ozira na mnenje drugih. V šali je v vlogi Srba na spletu celo pobrskala, koliko publicitete je deležna, in kot Damir dejala: "S pomočjo Ksenije iščem publiciteto in publiko v Sloveniji. Naj vsi glasujejo zame."

V vlogo se je vživel tudi Damir, ki je poskrbel tudi za vizualno podobo. Svetli lasulji je namreč dodal roza kopalni plašč in spalno masko v obliki samoroga, s katero Ksenija navadno hodi po stanovanju. Pošalil se je tudi na račun njenega delovanja na spletni platformi OnlyFans, pozabil pa ni niti na občasno Slovenkino pritoževanje in za gledalce uprizoril dramatično izpoved. "Jajčniki me bolijo in v šovu me grabi anksioznost," je vživeto dejal Damir in dodal, da ga pri spanju najbolj motijo glasni sostanovalci. Celoten odziv sotekmovalcev si lahko ogledate na VOYO, kjer je razkrito tudi, ali je tekmovalcema naloga uspela.