Ne le v resničnem življenju, radi jih imamo tudi, ko svojim pacientom pomagajo zgolj v televizijskih serijah – govorimo seveda o zdravnikih. Že nekaj let so serije, kjer so v glavnih vlogah prav liki, ki so medicinsko podkovani, izjemno priljubljene in zvezdniki v belih haljah so nam prirasli k srcu.