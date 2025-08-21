Bele se pere na devetdeset dočakal premierno predvajanje

"Fantastično! Zdaj samo vpijamo to fantastično energijo in slavimo en lep preboj za vse nas," je za našo ekipo povedala glavna igralka filma Belo se pere na devetdeset, Lea Cok.

Kakšnih občutkov sta si želela, da bi obiskovalci po premieri filma, odšli domov?

"Če bodo vsaj nekaj teh občutkov, ki smo jih mi imeli, ko smo delali in doživljali celo zgodbo, mislim, da smo zmagali," je na vprašanje odgovoril igralec Jurij Zrnec.

"Po tem filmu lahko pogledajo svoja življenja in si rečejo, da jim je dobro," pa je dodala igralka.

Kako pa sta začutila Sarajevo in atmosfero na filmskem festivalu?

"To je to. Jaz sem doma, kot je že prej povedal Jurij," je dejala Lea, Jurij pa je dodal: "Ljubim Sarajevo. Žal mi je, da ne bom eno leto tukaj."