Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasba Film/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Film/TV

Bele se pere na devetdeset dočakal premierno predvajanje

Sarajevo, 21. 08. 2025 20.14 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Simon Vadnjal
Komentarji
0

Naša ekipa je bila na rdeči preprogi sarajevskega filmskega festivala, ki je v objektiv kamere ujela Willema Dafoeja, ki je prejel nagrado častno srce Sarajeva. Sprehodil se je med povabljenci, med katerimi so bili tudi ustvarjalci težko pričakovanega slovenskega celovečerca Belo se pere na devetdeset. Simon Vadnjal je tik pred svetovno premiero ujel glavna igralca filma, Leo Cok in Jurija Zrneca.

"Fantastično! Zdaj samo vpijamo to fantastično energijo in slavimo en lep preboj za vse nas," je za našo ekipo povedala glavna igralka filma Belo se pere na devetdeset, Lea Cok.

Kakšnih občutkov sta si želela, da bi obiskovalci po premieri filma, odšli domov?

"Če bodo vsaj nekaj teh občutkov, ki smo jih mi imeli, ko smo delali in doživljali celo zgodbo, mislim, da smo zmagali," je na vprašanje odgovoril igralec Jurij Zrnec.

"Po tem filmu lahko pogledajo svoja življenja in si rečejo, da jim je dobro," pa je dodala igralka.

Kako pa sta začutila Sarajevo in atmosfero na filmskem festivalu?

"To je to. Jaz sem doma, kot je že prej povedal Jurij," je dejala Lea, Jurij pa je dodal: "Ljubim Sarajevo. Žal mi je, da ne bom eno leto tukaj."

filmski festival sarajevo belo se pere na devetdeset premiera
Naslednji članek

Igralec Willem Dafoe razkril, da je zelo užival v vlogi Jezusa

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1110